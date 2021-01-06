فيسبوك يزيل إعلانات مضللة عن جولة الإعادة بانتخابات جورجيا

مع جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بولاية جورجيا الثلاثاء، خلقت قواعد الإعلانات السياسية الفوضوية على Facebook فرصًا جديدة للعملاء والمجموعات السياسية التي تتطلع إلى نشر معلومات مضللة.وتشهد ولاية جورجيا الأمريكية، جولة إعادة لانتخاب عضوين في مجلس الشيوخ، حيث أدلى أكثر من 3 ملايين جورجي بأصواتهم في اقتراع مبكر سيحسم مصير مجلس الشيوخ.



وفي الأسابيع التي سبقت انتخابات جولة الإعادة اليوم، استخدمت لجان العمل السياسي الجمهوري الكبرى فيسبوك لنشر معلومات مضللة تستهدف ناخبي جورجيا في الأيام القليلة الماضية الحرجة قبل الانتخابات الخاصة بالولاية وفقا لموقع Theverge.



وفي إحدى الحالات، اتهم الحزب الجمهوري بالخطأ رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (عن ولاية كاليفورنيا) ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس بالتآمر لعزل الرئيس المنتخب جو بايدن من منصبه في إعلان على فيسبوك.



كما أطلق صندوق القيادة في مجلس الشيوخ إعلانات كاذبة توحي بأن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ جون أوسوف سوف "يوقف تمويل الشرطة"، على الرغم من رفض المرشح دعم مثل هذا الموقف.



وأجرى حزب PAC American Crossroads الخارق للجمهوريين عدة إعلانات مضللة حول المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ رافائيل وارنوك خلال الأسابيع القليلة الماضية وفقا لصحف أمريكية.



وفي أحد الأمثلة ، نشرت PAC إعلانًا عن Warnock يقول "اللعنة على أمريكا" ، كما لو كان يدلي ببيان غير أمريكي ومع ذلك، جاء المقطع من خطاب 2013 الذي كان وارنوك يقتبس فيه خطابًا ملحوظًا من القس جيريما رايت.



وأزال Facebook الإعلان لاحقًا، وفقًا لتغريدة من المتحدث باسم الشركة آندي ستون.



وأدت سياسات الإعلان السياسي على فيسبوك أيضًا إلى تضليل جمع التبرعات خارج جورجيا. وفي الأسبوع الذي سبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، أغلق فيسبوك قدرة المعلنين على تقديم إعلانات سياسية جديدة للموافقة عليها.



وفي ديسمبر، بدأ فيسبوك في السماح للمعلنين المصرح لهم بتشغيل إعلانات انتخابات الإعادة في جورجيا، ومع استمرار إغلاق معظم الإعلانات السياسية الأخرى ، قام نواب مثل السناتور تيد كروز (جمهوري من تكساس) بعرض إعلانات يُزعم أنها تجمع الأموال لمرشحي جورجيا الجمهوريين في مجلس الشيوخ.