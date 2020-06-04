قررت إدارة تطبيق "سناب شات" توقيف الترويج لمنشورات حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بالحض على العنف العنصري.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أعمال عنف واحتجاجات بسبب مقتل مواطن أمريكي يدعى "جورج فلويد" من أصول إفريقية من طرف شرطي أبيض.