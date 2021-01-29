آبل تستعد نقل تصنيع أجهزة أيباد من الصين إلى فيتنام

كشف تقرير حديث أن شركة أبل تستعد لبدء تصنيع أجهزة آيباد اللوحية في فيتنام بداية من منتصف العام الجاري بدلا من الصين، حيث تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تصنع فيها الشركة كمية كبيرة من أجهزة أيباد خارج الصين. وبحسب موقع nikkei الأسيوي، فيبدو أن خطط أبل لخفض اعتمادها على الصين هذا العام ستتقدم خطوة أكثر، حيث تعتزم أيضا زيادة الطاقة الإنتاجية من هواتف الأيفون التى يتم تصنيعها في الهند، إذ أنها بدأت بتصنيع جزء من كميات أيفون 11 في البلاد العام الماضي،

وستبدأ قريبا بتصنيع أيفون 12 كذلك. وعلى ما يبدو أن أبل مستمرة بخطتها التنويعية لزيادة الدول المنتجة كفيتنام والهند بدلاً من التركيز على الصين كمصنع وحيد، فيما ساعد هذا التوجه من أبل زيادة تكاليف العمالة الصينية مقارنة بالسنوات الماضية، حتى أن أبل وشركات تقنية أخرى بدأت بالبحث عن دول تصنيع جديدة. فيما اشارت تقارير سابقة عن نقل جزء من الكميات المنتجة من سماعات أبل اللاسلكية AirPods Pro إلى فيتنام، كذلك هناك خطط لتوسع إنتاج المساعد الصوتي المنزلي HomePod mini وبعض حواسب ماك بوك كلها في فيتنام، وبعض إنتاج ماك ميني إلى ماليزيا.