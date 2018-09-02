كشفت خدمة التراسل الفورى "لاين" عن عملة رقمية مشفرة خاصة بها، وهذا لجذب المزيد من المستخدمين والاحتفاظ بهم، ويطلق عليها "Link"، ويحصل عليها المستخدم عبر نظام المكافئات، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.
ويمكن استخدام العملة الرقمية لشراء الملصقات وشعارات الويب والرسوم الكرتونية، وغيرها من الخدمات على التطبيق.
كما طرحت الشركة حوالي 800 مليون عملة للمستخدمين كجزء من نظام المكافآت، والذي تأمل شركة Line في تحفيز المستخدمين على المشاركة بشكل أكبر فى التطبيق، مع الاحتفاظ بـ200 مليون في الاحتياطي.
وواجهت "لاين" مشكلة في قاعدتها الرئيسية في اليابان، حيث تنتظر موافقة السلطات على طرح نظام تبادل العملة والعملة الرقمية الخاصة بها، وفي الوقت الذي سيتم طرح ميزة العملات الرقمية في كافة دلو العالم، سيحصل المستخدمين في اليابان على نقاط افتراضية في التطبيق في الوقت الحالي، والتي يمكن تداولها في وقت لاحق.
وفي العام الماضي قد انخفض عدد المستخدمين النشطين في أربعة من أكبر أسواق Line، خاصة في ظل وجود منافسين كبار مثل واتس آب ووي تشات وماسنجر.
GMT 22:55 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرهاتف جديد من "Nubia" بشاشة مرنة يمكنك إرتداؤه على معصمك
GMT 22:24 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرجوجل تؤجل تطرح ساعتها الذكية "Pixel Watch" للعام المقبل
GMT 22:19 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرباناسونيك تطلق كاميرتها الجديدة "LUMIX LX100 II" في الشرق الأوسط
GMT 22:15 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرهواوي تطلق جهازها "AI Cube" المدعوم بإمكانات الذكاء الاصطناعي
GMT 22:08 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبرتيسلا تطلق شاحن لاسلكي جديد مصمم للهواتف الذكية
ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
أرسل تعليقك