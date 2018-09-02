كشفت خدمة التراسل الفورى "لاين" عن عملة رقمية مشفرة خاصة بها، وهذا لجذب المزيد من المستخدمين والاحتفاظ بهم، ويطلق عليها "Link"، ويحصل عليها المستخدم عبر نظام المكافئات، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكي.

ويمكن استخدام العملة الرقمية لشراء الملصقات وشعارات الويب والرسوم الكرتونية، وغيرها من الخدمات على التطبيق.

كما طرحت الشركة حوالي 800 مليون عملة للمستخدمين كجزء من نظام المكافآت، والذي تأمل شركة Line في تحفيز المستخدمين على المشاركة بشكل أكبر فى التطبيق، مع الاحتفاظ بـ200 مليون في الاحتياطي.

وواجهت "لاين" مشكلة في قاعدتها الرئيسية في اليابان، حيث تنتظر موافقة السلطات على طرح نظام تبادل العملة والعملة الرقمية الخاصة بها، وفي الوقت الذي سيتم طرح ميزة العملات الرقمية في كافة دلو العالم، سيحصل المستخدمين في اليابان على نقاط افتراضية في التطبيق في الوقت الحالي، والتي يمكن تداولها في وقت لاحق.

وفي العام الماضي قد انخفض عدد المستخدمين النشطين في أربعة من أكبر أسواق Line، خاصة في ظل وجود منافسين كبار مثل واتس آب ووي تشات وماسنجر.