أبل تسجل ارتفاعا قياسيا فصليا فى شحنات الهواتف الذكية وهواوي تتراجع

قفزت شحنات أبل الفصلية من الهواتف الذكية 22 بالمئة إلى مستوى قياسي في الربع الأخير من العام لتصبح أكبر بائع في العالم فيما تراجعت مبيعات هواوي بفعل تأثير عقوبات أمريكية. وبفضل وفرة الطرز والشكل الجديد لهاتف آيفون12، أول هواتف أبل الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس، استفادت الشركة من الطلب المكبوت على شراء هواتف أحدث، لا سيما في الصين. وبلغ حجم الشحنات 90.1 مليون هاتف وهو مستوى قياسي لأي فصل مما يمنح الشركة حصة سوقية عالمية تصل إلى 23.4 بالمئة وفقا لبيانات من شركة آي.دي.سي للأبحاث.

تأتي هذه البيانات في أعقاب إعلان أبل تسجيل مبيعات فصلية قياسية خلال فترة العطلة أمس الأربعاء فيما تجاوزت الإيرادات 100 مليار دولار لأول مرة. وعلى النقيض، عانت هواوي بشدة كما كان متوقعا حيث تراجعت شحناتها من الهواتف 42.4 بالمئة إلى 32.3 مليون. وقال مصدران مطلعان إن هواوي تجري الآن محادثات في مرحلة مبكرة لبيع علامتيها التجاريتين المتميزتين للهواتف الذكية بي. ومات، في خطوة قد تشهد في نهاية المطاف تخارج الشركة من قطاع تصنيع الهواتف الذكية المتطورة. ونفت الشركة عزمها الإقدام على ذلك.