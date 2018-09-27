أطلقت شركة OPPO -الرائدة في مجال الهواتف الذكية- هاتف الجيل السادس من سلسلة F، “F9” ،الهاتف يعتبر نقطة تحول في مشوارالشركة لتطويرهواتف ذات خصائص وتقنيات تكنولوجية متقدمة بجانب السيلفي، حيث يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع VOOC Flash Charge، وكاميرا خلفية مزدوجة وتصميم ذات ألوان متدرجة.
وتأتي النسخ المطروحة بذاكرة عشوائية 4GB وذاكرة قراءة 64GB بسعر 5,790 جنيه، ونسخة أخرى بذاكرة عشوائية 6GB وذاكرة قراءة 64GB سيتم الإعلان عن سعرها في وقت لاحق.
خلال حفل الإطلاق، صرح آندي شي، مدير عام شركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "نهتم بجميع عملائنا، ونهتم بفئة الشباب اهتمام كبير ونسعى دائماً إلى مواكبة التغيرات المستمرة في اهتماماتهم، لذلك نقدم هاتف F9 ونحن على ثقة بأنه سيلبي ما يبحث عنه المستخدمين الشباب بداية من الكاميرا انتهاءاً إلى تقنيات الشحن المتطورة والمدعمة بجميع سبل الحماية وحتى الألوان المتدرجة المستوحاة بالكامل من الطبيعة."
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احتلّت عارضة الأزياء الأميركية كيندال جينر، مكانا مهما في عالم عروض الأزياء بسبب جمال ملامحها الاستثنائي وطول قامتها الممشوقة، عوضا عن الشهرة التي حصدتها في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، وجذبت الانتباه كعادتها خلال موسم أسبوع الموضة في باريس لتظهر من جديد بإطلالة أنيقة بعد مغادرتها فندقها الأربعاء للتجول في أحد الشوارع الباريسية. وجذبت جينر البالغة من العمر 22 عاما، الأنظار وعدسات المصورين وكانت ترتدي بدلة هولندية باللون النابض بالحياة مع زوج من الصنادل بنفس اللون ذات كعب عال، قبل ظهورها بأزياء أنيقة بيضاء بالكامل في نفس اليوم. صففت عارضة الأزياء الشهيرة شعرها الأسود في شكل كعكة، بينما وضعت مكياجا خفيفا ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، ولم تظهر جينر في أي عرض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الذي اختتم في وقت سابق من هذا الشهر، لكنها سارت عللا
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