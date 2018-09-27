أطلقت شركة OPPO -الرائدة في مجال الهواتف الذكية- هاتف الجيل السادس من سلسلة F، “F9” ،الهاتف يعتبر نقطة تحول في مشوارالشركة لتطويرهواتف ذات خصائص وتقنيات تكنولوجية متقدمة بجانب السيلفي، حيث يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع VOOC Flash Charge، وكاميرا خلفية مزدوجة وتصميم ذات ألوان متدرجة.

وتأتي النسخ المطروحة بذاكرة عشوائية 4GB وذاكرة قراءة 64GB بسعر 5,790 جنيه، ونسخة أخرى بذاكرة عشوائية 6GB وذاكرة قراءة 64GB سيتم الإعلان عن سعرها في وقت لاحق.

خلال حفل الإطلاق، صرح آندي شي، مدير عام شركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلًا: "نهتم بجميع عملائنا، ونهتم بفئة الشباب اهتمام كبير ونسعى دائماً إلى مواكبة التغيرات المستمرة في اهتماماتهم، لذلك نقدم هاتف F9 ونحن على ثقة بأنه سيلبي ما يبحث عنه المستخدمين الشباب بداية من الكاميرا انتهاءاً إلى تقنيات الشحن المتطورة والمدعمة بجميع سبل الحماية وحتى الألوان المتدرجة المستوحاة بالكامل من الطبيعة."