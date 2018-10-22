شراكة بين سامسونج وabn amro لتطوير خدمات النقل اللوجستي

أعلنت الشركة الكورية سامسونج عن توقيع شراكة مع بنك ABN AMRO الهولندي للتعاون في فترة تجريبية لتطوير استخدام تقنيات بلوك تشين في مجال النقل البجري واللوجستي، وذلك من خلال منصة Nexledger لسامسونج ومنصة Corda الخاصة بالبنك.

ويأتي التعاون من Samsung SDS التي تعتبر شركة فرعية من سامسونج الأم وتقدم خدمات وحلول تقنية، وبنك ABN AMRO الهولندي الذي يسعى لتطوير وضمان خدمة النقل من آسيا حتى وصولها لميناء روتردام الهولندي.

وبإمكان هذه التعاون أن يسهل من متابعة الإجراءات الخاصة بالنقل، لا سيما وأن اعتماد الأوراق عبر تقنية البلوك تشين عند خروجها سيُظهر تلك الأوراق مباشرة لدى الجهة المستقبلة دون أي فرصة للتزوير، وهو ما يرفع من مستوى الأمان للنقل بجانب توفير الوقت.