سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة m وإنهاء إنتاج هواتف جالاكسي j

كشف تقرير لموقع etnews أن شركة سامسونج تقوم بوضع خطة زمنية للاستغناء عن بعض علاماتها، وتدعيم علامات وخطوط إنتاج أخرى في ذات الوقت، ووفقاً للموقع فإن عدداً من المسؤولين في قطاع الصناعة قالوا أن سامسونج ستُقصي هواتف جلاكسي J من خارطة منتجاتها في 17 نوفمبر القادم.
وتحدث المسؤولون أيضاً على أن السبب وراء قرار الشركة الحالي يَكمن في محاولة دمج خط إنتاج جلاكسي J في سلسلة A، حيث أن كلأ من العلامتين تستهدفان فئات مختلفة نظراً لتفاوت الأداء بينهما، فعملية الدمج ستسمح لتوفر هواتف في سلسلة A ذات قدرة أداء متباينة من الأقل للأعلى في السعر والمواصفات، فاتحة المجال أمام طرح سلسلة جديدة ستطلق عليها اسم M، وسوف تتضمن هواتف ذات سعر منخفض بمواصفات تعتبر متواضعة، ستستهدف فيها الشركة السوق الصيني على وجه الخصوص.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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