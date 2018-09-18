سامسونج تخطط لإطلاق سلسلة m وإنهاء إنتاج هواتف جالاكسي j

كشف تقرير لموقع etnews أن شركة سامسونج تقوم بوضع خطة زمنية للاستغناء عن بعض علاماتها، وتدعيم علامات وخطوط إنتاج أخرى في ذات الوقت، ووفقاً للموقع فإن عدداً من المسؤولين في قطاع الصناعة قالوا أن سامسونج ستُقصي هواتف جلاكسي J من خارطة منتجاتها في 17 نوفمبر القادم.

وتحدث المسؤولون أيضاً على أن السبب وراء قرار الشركة الحالي يَكمن في محاولة دمج خط إنتاج جلاكسي J في سلسلة A، حيث أن كلأ من العلامتين تستهدفان فئات مختلفة نظراً لتفاوت الأداء بينهما، فعملية الدمج ستسمح لتوفر هواتف في سلسلة A ذات قدرة أداء متباينة من الأقل للأعلى في السعر والمواصفات، فاتحة المجال أمام طرح سلسلة جديدة ستطلق عليها اسم M، وسوف تتضمن هواتف ذات سعر منخفض بمواصفات تعتبر متواضعة، ستستهدف فيها الشركة السوق الصيني على وجه الخصوص.