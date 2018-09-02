فى الوقت الذى تنتشر فيه الكثير من الشائعات التى تشير إلى أن شركة جوجل تستعد لطرح ساعتها الذكية Pixel Watch هذا العام، إلا أن أحدث تقرير كشف أن الشركة لن تقوم بذلك هذا العام، وربما تؤجل هذه الخطوة للعام المقبل، وذلك وفقا لتصريحات من قبل Miles Barr، مدير الهندسة لنظام تشغيل Wear.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، فكان من المقرر كشف النقاب عن ساعة Pixel Watch بجانب هواتف Pixel 3 وPixel 3 XL الذكية من جوجل خلال حدثها المنتظر فى مطلع أكتوبر المقبل، إلا أن هذا لن يحدث، فيما بررت الشركة ذلك بأنها ترغب فى التركيز على تحسين نظام التشغيل Wear.

ومن المنتظر أن تقوم جوجل بإعادة تصميم نظام تشغيل Wear الذى سيجرى كشف النقاب عنه فى مطلع العام المقبل من خلال تحديث جديد، حيث سيتم تحسين عمر البطارية، ولتحقيق ذلك ستستخدم جوجل استراتيجيات شبيهة بتلك المستخدمة بالفعل فى Android، وسيؤدى وضع Doze إلى زيادة استهلاك الطاقة عندما تتفاعل مع الساعة بشكل أقل، وسيتم استخدام التعلم الآلى من أجل تقليل استخدام الطاقة.