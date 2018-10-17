sleepguard تطبيق جديد لقياس جودة النوم

طور مجموعة من الباحثين في جامعة "لانكستر" بالمملكة المتحدة، تطبيق جديد على ساعة ذكية، أطلق عليه (SleepGuard) يمكنه قياس مدى جودة النوم.

وقال الدكتور "تشنج وانج"، كبير المحاضرين فى جامعة "لانكستر" ببريطانيا: "لقد أثبتت الأبحاث أن جودة النوم تعتمد على مجموعة واسعة من العوامل، مثل الضوء المحيط والضوضاء وأنماط التنفس وحالات وروتين النوم".

وأكد أنه تم اختبار التطبيق الجديد على 15 مشاركا، حيث تتبع مجموعة من العوامل غير الطبية الحيوية المختلفة، بما فى ذلك حركات الجسم والأصوات المتعلقة باضطرابات النوم والإضاءة المحيطة.

وقال "بيترتى نورمى"، المحاضر في جامعة "لانكستر" إن التطبيق يتضمن أجهزة استشعار متطورة.

ويذكر أن الباحثون من جامعة "لانكستر" في المملكة المتحدة تعاونوا مع جامعة "نورث ويست" في الصين لتطوير هذا التطبيق.