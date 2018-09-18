أمازون تخطط لإطلاق عدد من الأجهزة الكهربائية مدعومة بالمساعد أليكسا

تعودنا على قيام أمازون بإطلاق مجموعة من منتجاتها الجديدة في هذا الوقت من العام، وحسب ما أفادت وكالة CNBC أن أمازون في صدد إطلاق ثمانية أجهزة في حدث خلال شهر أكتوبر الجاري، وتتضمن القائمة أداة خاصة للسيارات ومضخم صوت وريسيفر بالإضافة لمكبرات صوت حيث تسعى أمازون لمنافسة شركات أخرى تعمل في هذا المجال.
وفي الوقت الحالي توسع تعاون أمازون أليكسا مع العديد من صانعي السيارات، حيث أصبحت الأخيرة تدمجه في أنظمة الترفيه والمعلومات الخاصة بها، في خطوة من أمازون للانفتاح بشكل أكبر على شركات الطرف الثالث بخدمات المساعد الصوتي.
ومن الأشياء التي تثير الاهتمام فعلاً هو فرن الميكروويف المدعوم بالأوامر الصوتية من ألكسا، حيث سيضيف المساعد الصوتي ميزة رائعة للتحكم في الميكروويف، ويسهل العمل بشكل ملحوظ مضيفاً نقطة أخرى لأمازون وموسعاً الفارق بينها وبين الشركات الأخرى.
ولازالت المنافسة مستمر بين العمالقة في هذا المجال فقوقل توسع استثمارتها في مجال تقديم الخدمات الذكية للطرف الثالث، بالإضاقة أن آبل بمساعدها المنزلي HomePod ستكون منافس شرس في قادم الأيام.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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