تويتر تجري فحصا لإصلاح ثغرة تهدد بيانات المستخدمين

اكتشف تطبيق التدوينات القصيرة "تويتر" ثغرة خطيرة تسببت في مشاركة رسائل المستخدمين الخاصة مع بعض الجهات الخارجية، وفقا لموقع Gadgetsnow الأمريكي.
وبدأ الموقع بعملية تدقيق وفحص شامل، عن طريق إرسال بعض رسائل البريد الإلكتروني لجميع المطورين الذين ربما تأثروا بهذا الخلل في "واجهة برمجة تطبيقات نشاط الحساب" (AAAPI).
وكانت واجهة برمجة التطبيقات تسمح للمطورين المسجلين بتطوير أدوات لدعم الأنشطة التجارية بشكل أفضل، وكانت تساعدهم على الاتصال مع العملاء بسلاسة أكبر، لكن أدى خلل إلى إرسال "الرسائل المباشرة" (DMs) الخاصة بالمستخدمين إلى عناوين خاطئة.
وقالت تويتر، "من خلال عملنا حتى الآن، والمعلومات التي أتاحها لنا شركاؤنا، يمكننا أن نؤكد أن هذا الخطأ لم يؤثر على أي من الشركاء أو العملاء الذين أكملنا مراجعتنا".
وفي تغريدة سابقة، ادعت الشركة أن هذا الخطأ الذي بدأ من مايو 2017 واكتشف في وقت سابق من سبتمبر 2018، أثر على أقل من واحد فى المئة من مستخدمي تويتر البالغ عددهم أكثر من 335 مليون شخص.
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