أكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة جوجل إختارت عدم إخبار المستخدمين عن ثغرة أمنية خطيرة في جوجل بلس تم إكتشافها في مارس 2018 ربما تكون قد أثرت على أكثر من 500 ألف مستخدم وكشف بياناتهم.

وردت جوجل في بيان رسمي أكدت فيه تقرير الصحيفة حيث ان خصوصية مستخدمين جوجل بلس من 2015 إلى 2018 ربما تم انتهاكها والوصول لمعلومات مثل الأسماء الكاملة، عنوان البريد الإلكتروني، تواريخ الميلاد، الجنس، صور الملفات الشخصية، أماكن التواجد، المهنة، الحالة الإجتماعية إلا أن جوجل تقول أنها لم تجد أي دليل على إساءة استخدام تلك البيانات.

وقد أكدت جوجل بالفعل أنها بصدد إغلاق شبكة جوجل بلس نهائيًا في شهر أغسطس 2019 مع الإعلان عن بعض التدابير الامنية الجديدة تجاه الخصوصية مثل زيادة التشديد على الاذونات ومنع تطبيقات الطرف الثالث من الوصول للتطبيقات مثل جيميل والرسائل وسجل المكالمات وغيرها.