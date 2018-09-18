هاتف سامسونج جالاكسي a7 بكاميرا خلفية بثلاث عدسات

تحدث رئيس سامسونج قبل أيام عن نية الشركة طرح بعض المزايا في الهواتف متوسطة القيمة قبل الهواتف الرائدة، لكن هذا الأمر يبدو أسرع مما توقع غالبية المتابعين، حيث أن هاتف جالاكسي A7 القادم، سيأتي مع كاميرا خلفية بثلاث عدسات ومستشعر بصمة على جانب الهاتف، وفقًا لصور مسربة من Ishan Agrawal.

ويأتي الهاتف بثلاثة ألوان؛ هي الذهبي، والأزرق، والأسود، ويحمل كاميرا بثلاثة عدسات في الخلف على الطرف وبشكل عمودي، ويتواجد فلاش في أسفلها، لكن الغريب هذه المرة هو مكان مستشعر البصمة في الهاتف، فبينما تعودنا رؤيته في خلف الهاتف أو زر الشاشة الرئيسي، أو حتى مدمج بالشاشة مع هواتف أخرى، نراه اليوم على جانب الهاتف أسفل أزرار الصوت، وهو ما يعني الوصول له بطريقة سهلة جدًا مثلما الحال مع زر التشغيل عند الرغبة في قفل الهاتف أو فتحه بسرعة.

وبالطبع، فإن الهاتف سيأتي بشاشة كاملة بدون زر الشاشة الرئيسي، وكذلك مع كاميرا أمامية وفلاش وربما مستشعر للتعرف على الوجه. ووفقًا للمصدر، فإن السعر سيكون بحدود 400$.