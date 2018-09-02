أعلنت الشركة اليابانية باناسونيك، عن إطلاق كاميرتها الجديدة LUMIX LX100 II في منطقة الشرق الأوسط، والتي كانت قد كشفت عنها قبل نحو أسبوعين.
وتأتي الكاميرا مع مسشعر MOS عالي الحساسية قياس 4/3 بوصة والخاص بنموذج الجيل السابع من كاميرات الشركة لسلسلة LX المدمجة والجديدة، ويأتي المستشعر بدقة 21.77 ميجابكسل بإمكانه تحقيق دقة 17.0 ميجابكسل في نسبة الارتفاع إلى العرض 4:3.
ويحافظ المستشعر الجديد MOS على معدل ممتاز للوضوح بالنسبة للتشويش، وهو ما يجعل التقاط الصور أفضل ويعطي تفاصيل أكثر وضوحًا للأجسام وعلى ذلك يجعل التقاط الصور أوضح حتى بأبعاد 1:1 أو 3:2 أو حتى 16:9 بفضل عدد البكسلات المرتفع. كما أن الكاميرا تحتوي على معالج الصور Venus Engine والذي يجعل من الصور أقرب للحقيقة بحسب الشركة.
الكاميرا الجديدة تحمل عدسات DC Vario-Summilux من شركة لايكا الألمانية لتحقيق طول بؤري 24-75 مم مع فتحة عدسة سريعة f/2.8 –f/1.7 على فتحة عدسة مكونة من 9 شفرات يمكنها التركيز إلى مسافة بقرب 3 سم في زاوية واسعة، وتتيح تثبيت الصور Power O.I.S، وتمتلك خاصية التركيز التلقائي تصل إلى 0.10 ثانية.
كما وتحتوي LUMIX LX100 II على شاشة لمسية بدقة 1240 بكسل وقياس 3 بوصات، وتقدم تقنية التعرف على المشاهد أو الصور الملتقطة.
أما بالنسبة للفيديو، فهي تستطيع التقاط مقاطع الفيديو بدقة 4K، كما يمكن التقاط أو تسجيل صور متتالية حتى 30 إطار في الثانية لاختيار الصورة المناسبة بدقة 8 ميجابكسل. على الجهة الأخرى، فإنها تجلب وضع L. Monochrome D لالتقاط صور أحادية اللون بشكل مميز.
يُذكر أن الكاميرا تتمتع بخاصية البلوتوث والقدرة على الاتصال بالشبكات عبر واي فاي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على منفذ USB 2.0 للمساعدة في نقل الصور أو شحن البطارية.
هذه الكاميرا الجديدة ستكون متاحة بسعر 1,100$ تقريبًا أو 4,050 درهم في الإمارات العربية المتحدة، وهو أعلى من سعر إطلاق النسخة السابقة منها التي صدرت عام 2014. كما أنه أكثر بنحو 100$ من سعر إطلاق هذه النسخة في الولايات المتحدة.
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