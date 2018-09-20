المعروف عن هواتف شاومي، هو مواصفاتها الجيدة وثمنها الرخيص على عكس ما يحصل مع باقي الشركات الكبيرة، وقد سبق لرئيس الشركة التصريح بأن ربح الشركة من تصنيع الهواتف لا يتعدى 5% من القيمة الاجمالية، لكن يبدو أن رابع أكبر شركة للهواتف الذكية تسعى لاستغلال أمور أخرى لتحقيق الربح.
فكما يرى مستخدمي هواتف الشركة، فإنها تحتوي على إعلانات ضمن نظام التشغيل وبالتحديد عند فتح قائمة الضبط والاعدادات في الهواتف.
وبالرغم من أن الشركة تتعامل مع نظام أندرويد، لكنها في نفس الوقت تطور واجهة مستخدم خاصة باسم MIUI مثلما الحال مع باقي شركات الهواتف، لكن هذا الواجهة أصبحت مبرمجة لوضع الإعلانات للمستخدمين، وهو ما أثار حفيظة بعضهم، ليقوم موقع The Verge بالتواصل مع الشركة وتؤكد الأمر.
وقالت الشركة في رسالتها للموقع "الإعلانات جزء سياستها، ولكنها في نفس الوقت تطور خيارات لمساعدة المستخدم على التحكم بظهور الإعلانات، كما أننا نعمل دائما على جعلها غير بارزة لمنح المستخدم تجربة أفضل|.
وبحسب الموقع، فإن الإعلانات في هواتف شاومي تظهر مع النسخ التي تحمل واجهة أندرويد المعدلة التي تطورها، والأمر لا ينطبق على الهواتف التي تحمل نظام أندرويد الخام (الأساسي).
ويمكن القول أن شاومي ليست أول شركة تقوم بذلك من الشركات الكبرى، حيث أن سامسونج قامت مسبقًا بنفس الأمر، لكن بالحديث عن أسعار هواتف شاومي، فالأمر يبدو مقبولًا إلى حدٍ ما مقارنة مع أي شركة أخرى.
GMT 22:17 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرلعبة "Let It Die" تصل لأجهزة الكمبيوتر المكتبية
GMT 22:15 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرأجهزة "أبل" الذكية المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 12
GMT 22:10 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرمعلومات لا تعرفها عن تطبيق "Family Link" الجديد من جوجل
GMT 22:08 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرجوجل تدعم ميزة CarPlay بخدمة الخرائط
GMT 22:06 2018 الخميس ,20 أيلول / سبتمبرلوحة مفاتيح Google Gboard Beta تحصل على تحديث جديد
تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
أرسل تعليقك