أعلن وزير الاتصالات العراقي، أركان شهاب، الأربعاء، عن وضع تسعيرة جديدة للإنترنت وإلغاء الاشتراكات "الأضعف".وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عمليات الصدمة مستمرة في عملها حتى القضاء على تهريب سعات الإنترنت"، مشيرا إلى أن "الوزارة سوقت سعات إنترنت في نينوى بقيمة مليارين شهرياً"، وأضاف أن "هناك توجها لإلغاء الاشتراكات الأضعف لمشتركي خدمة الإنترنت، دون تحميل المواطن مبالغ إضافية".

وأكد الوزير العراقي أن "الوزارة وجهت بأسلوب الدعوة المباشرة إلى خمس شركات في العالم"، مبينا أن "مشروع القرض الياباني يحتوي على 150 ألف خط أرضي + إنترنت (فايبر)".

وتابع شهاب أن "خدمة الإنترنت تشهد تحسنا في نهاية العام الجاري لدى 150 ألف منزل في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، وهناك اجتماعات مستمرة مع الشركات لتغيير التسعيرة الجديدة في الشهر المقبل".