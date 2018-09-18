أمازون تتعاون مع getty images لدعم المساعدات ذات الشاشة

تتعاون كل من شركة أمازن ووكالة Getty Images للصور من أجل توفير مخزون من الصور عالية الجودة لدعم المساعدات الصوتية صاحبة الشاشة من أمازون، فعلى سبيل المثال عند سؤال أليكسا عن عاصمة كندا ستجيب أوتاوا وبهذه الخاصية المضافة بالتعاون مع Getty Images سوف يظهر لك مخزون مصور عن معالم العاصمة الكندية.
ولن يقتصر هذا على مجال واحد إنما سيشمل العديد من المجالات الترفيهية والرياضية والأخبار والصور الإبداعية، مما يشكل أرشيف مصور لاليكسا يجعل إجاباتها أقرب للوصف النظري منه للإجابات المجردة عبر المساعدات التي تملك شاشة عرض، مثل ايكو شو و ايكو سبوت والتي ستكون قادرة على الاستفادة من 200 مليون صورة من Getty Images عبر خاصية Prime Photos.
ولم تحدد وكالة الصور زمن معين لإطلاق خدمة البحث الصوتي، بينما قالت أمازون في خطاب لموقع The Verge أنها وكالة الصور تقوم الآن بتفعيل خدمات الصور لعدد محدد لخاصية سؤال وجواب في أليكسا، لكن الأسابيع القادمة سنتوسع في مجالات أخرى وبشكل سريع.
وخرجت بعض التقارير في الأونة الأخيرة تفيد بأن شركة قوقل تعمل على إطلاق مساعداً صوتي مع شاشة عرض قبل نهاية العام الجاري، والذي يعني أن المنافسة ستشتد بين أمازون وقوقل على مستوى التعاونات مع الشركات الأخرى، وربما نرى تعاونا من قوقل مع Getty Images قي هذا المجال أيضاً.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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