آبل تعلن إشعارات خصوصية جديدة تصبح أزمة مع فيسبوك

قالت شركة آبل يوم الخميس إن إشعارات الخصوصية الجديدة ستبدأ في الظهور على معظم أجهزة iPhone بمجرد "أوائل الربيع"، وهو مطلب حذرت شركات الإعلان الرقمي الكبرى مثل فيسبوك من أنه سيضر بها. وستتطلب الإشعارات لمرة واحدة من مطور التطبيق أن يطلب إذن المستخدم قبل أن يتتبع التطبيق أنشطته "عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى". يعتقد خبراء الإعلان الرقمي أن التحذير سيؤدي إلى رفض العديد من المستخدمين الإذن. وأعلنت شركة Apple عن هذه الخطوة في يونيو الماضي لكنها قالت في سبتمبر إنها ستؤخر التغيير لمنح المعلنين الرقميين مزيدًا من الوقت للتكيف. وقال Facebook في ديسمبر أنه يخطط لإظهار الإشعار المنبثق لأنه لا يريد لمستخدمي Apple iPhone أن يفقدوا الوصول إلى تطبيقاته.

وأخبر المسؤولون التنفيذيون في Facebook المستثمرين أن التغيير قد يبدأ في الإضرار بإيرادات الشركة في الربع الأول، حيث اتهم الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج شركة Apple باستخدام موقعهم المهيمن على النظام الأساسي للتدخل في كيفية استخدام تطبيقاتنا و التطبيقات الأخرى تعمل. " وكشفت شركة آبل أن لديها قاعدة مثبتة نشطة من 1.65 مليار جهاز، أكثر من مليار منها من أجهزة iPhone ، مع 620 مليون مشترك مدفوع على أجهزتها. من جانبها، قالت Google التابعة لشركة Alphabet Inc إنها ستتوقف عن استخدام معرف التتبع الذي توفره شركة Apple ، والذي سيتطلب منها إظهار التحذير، وبالتالي تجنبه.

وقالت شركة Apple إنها تقدم تقنية بديلة مجانية من شأنها أن تساعد المعلنين على إسناد النقرات والنقرات المدفوعة دون الانخراط في ما تعتبره Apple تتبعًا. وقالت Google في وقت سابق، إنها تعمل بشكل استباقي مع Apple لتحسين العرض البديل. وقالت شركة آبل إنها ستطرح أدوات جديدة مثل طريقة لإسناد النقرات التي تمت على إعلانات الفيديو.