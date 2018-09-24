اكتشاف ثغرة في فايرفوكس تؤدي إلى إغلاق المتصفح والجهاز

ذكرنا قبل أيام عن وجود ثغرة في نظام WebKit البرمجي الخاص بمتصفح آبل وتسببها في إغلاق الهواتف أو أجهزة ماك عند فتح متصفح سفاري أو المتصفح الداخلي في أحد التطبيقات. لكن يبدو أن الأمر لا يقتصر على آبل، حيث أن هناك ثغرة أخرى متواجدة في نظام فايرفوكس تتسبب في إغلاق التطبيق أو الجهاز.

وتتواجد الثغرة في متصفح فايرفوكس على نظامي لينوكس وماك وتتسبب في إيقاف التطبيق بشكل مفاجئ، لكنها على نظام ويندوز تقوم بإيقاف التطبيق وإعادة تشغيل الجهاز أيضًا.

وكان مهندس البرمجيات صبري حدوش والمختص في الأمن والحماية هو من اكتشف الثغرة المتواجدة في المتصفح، وهو نفس المهندس الذي اكتشف الثغرة الموجودة على أجهزة آبل.