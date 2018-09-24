اكتشاف ثغرة في فايرفوكس تؤدي إلى إغلاق المتصفح والجهاز

ذكرنا قبل أيام عن وجود ثغرة في نظام WebKit البرمجي الخاص بمتصفح آبل وتسببها في إغلاق الهواتف أو أجهزة ماك عند فتح متصفح سفاري أو المتصفح الداخلي في أحد التطبيقات. لكن يبدو أن الأمر لا يقتصر على آبل، حيث أن هناك ثغرة أخرى متواجدة في نظام فايرفوكس تتسبب في إغلاق التطبيق أو الجهاز.
وتتواجد الثغرة في متصفح فايرفوكس على نظامي لينوكس وماك وتتسبب في إيقاف التطبيق بشكل مفاجئ، لكنها على نظام ويندوز تقوم بإيقاف التطبيق وإعادة تشغيل الجهاز أيضًا.
وكان مهندس البرمجيات صبري حدوش والمختص في الأمن والحماية هو من اكتشف الثغرة المتواجدة في المتصفح، وهو نفس المهندس الذي اكتشف الثغرة الموجودة على أجهزة آبل.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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