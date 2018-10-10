تدعم جوجل تطبيق الصور Google Photos بمجموعة من المميزات تشمل تحرير الصور و ميزة Live Album.

يأتي تطبيق الصور من جوجل مع ميزة Live Album التي تعمل بشكل تلقائي على تحويل معرض الصور إلى معرض حي للصور، حيث يمكن للمستخم إختيار صور لأشخاص محددين ومن ثم تعمل هذه الخاصية على إضافة الصور الجديدة لهم إلى معرض الصور بشكل تلقائي، ومن ثم مشاركة الصور مع العائلة والأصدقاء.

أيضاً تقدم خاصية Live albums عرض تلقائي للصور التي ألتقطت حديثاً، كما يدعم مساعد جوجل الإفتراضي تلقي الأوامر لعرض صور المستخدم.

كما يضيف Google Home Hub ميزة ضبط السطوع وتركيز الألوان في الشاشة وفقاً لمحيط المستخدم، لدعم عرض أفضل للصور.

وفي هواتف Pixel 3 تأتي ميزة Top Shot التي تضمن أفضل اللقطات في التصوير دائماً، فعلى سبيل المثال تدعم الخاصية تصوير لقطات HDR+ إضافية عند تصوير موضوع متحرك، حيث يستعرض تطبيق الصور اللقطات لدعم إختيار أفضل اللقطات التي صورت.

يمكن أيضاً الإستفادة من ميزة تحرير الصور في التطبيق، التي تأتي بكفاءة وآداء إحترافي أكبر لدعم ضبط الخلفية في الصور مع مؤثر blur ضبابي، مع ميزة التركيز على الصور portrait عبر خطوات سريعة في التطبيق.

كما يدعم التطبيق تحرير الخلفية بتغيير الخلفية إلى الأبيض والأسود لإبراز الموضوع بشكل أفضل، حيث تتوفر هذه الميزة في تطبيق الصور على هاتف Pixel 3، أو الهواتف التي تدعم وضع portrait مثل Pixel 2 و Moto G6.