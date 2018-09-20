كشف تقرير جديد أن لعبة Let it Die التى تأتى من تطوير استوديو Killer7 قادمة إلى منصة الأجهزة المكتبية بحلول 26 سبتمبر الجارى، وذلك بعدما كانت متاحة بشكل حصرى لأجهزة PS4 فقط، حيث كانت اللعبة قد صدرت لأول مرة فى 2016
وخلال اللعبة، يقوم اللاعب بالصعود داخل برج يمتلئ بالوحوش والأفخاخ، مواجها صعوبات عدة حتى الوصول للقمة، حيث يبدأ اللاعب اللعبة بدون أى أسلحة أو دروع أو عتاد، ثم يبدأ بالحصول على عتاد أفضل شيئا فشيئا، ويمكن للاعب تطوير شخصيته فى كل مرة يموت فيها، مع ملاحظة أنه فى كل مرة تموت فيها فكل بيانات شخصية المستخدم بعتادها وأسلحتها وقدراتها يتم حفظها واستخدامها فى تجربة أحد اللاعبين الآخرين، فيتم تقديمها كأحد الأعداء الأقوياء.
وتعد اللعبة واحدة من أبرز الألعاب المجانية، التى يمكنها جذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، كما أن جانب اللعب الجماعى مميز بشكل كبير فى هذه اللعبة.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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