أعلنت شبكة SiriusXM صاحبة عدد من محطات الراديو الفضائية وكذلك محطات الانترنت عن استحواذها على شركة الخدمات الموسيقية المعروفة باندورا مقابل 3.5$ مليار، لتنهي بذلك بحث الأخيرة عن بيع خدماتها أملًا في إعادتها إلى المنافسة في مجال خدمات المحتوى الموسيقي.
كانت SiriusXM قد استثمرت سابقًا في باندورا بحوالي 480$ مليون، لكنها الآن أصبحت مالكة كامل الأسهم في الشركة التي تمتلك أكثر من 70 مليون مستخدم نشط شهريُا، منهم 5.6 مليون مستخدم باشتراكات مدفوعة.
ويبدو أن هذه الصفقة ملائمة للشركتين، حيث أن SiriusXM تقدم خدماتها الصوتية المتمثلة في الراديو عبر الانترنت وعبر البث الفضائي، فيما تقدم باندورا خدمة بث الموسيقى والتي تعتبر أهم خدمات المحتوى في أمريكا وعدد من الدول، كما أن خدمات الموسيقى جزء لا يتجزأ من محتوى بث الراديو، وهو ما يجعل الاستفادة المتبادلة من الخدمتين أمر مناسب لكليهما.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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