أعلنت شبكة SiriusXM صاحبة عدد من محطات الراديو الفضائية وكذلك محطات الانترنت عن استحواذها على شركة الخدمات الموسيقية المعروفة باندورا مقابل 3.5$ مليار، لتنهي بذلك بحث الأخيرة عن بيع خدماتها أملًا في إعادتها إلى المنافسة في مجال خدمات المحتوى الموسيقي.

كانت SiriusXM قد استثمرت سابقًا في باندورا بحوالي 480$ مليون، لكنها الآن أصبحت مالكة كامل الأسهم في الشركة التي تمتلك أكثر من 70 مليون مستخدم نشط شهريُا، منهم 5.6 مليون مستخدم باشتراكات مدفوعة.

ويبدو أن هذه الصفقة ملائمة للشركتين، حيث أن SiriusXM تقدم خدماتها الصوتية المتمثلة في الراديو عبر الانترنت وعبر البث الفضائي، فيما تقدم باندورا خدمة بث الموسيقى والتي تعتبر أهم خدمات المحتوى في أمريكا وعدد من الدول، كما أن خدمات الموسيقى جزء لا يتجزأ من محتوى بث الراديو، وهو ما يجعل الاستفادة المتبادلة من الخدمتين أمر مناسب لكليهما.