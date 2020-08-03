إل جي تعمل على تطوير نسخ جي 5 من هواتف فيلفيت
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"إل جي" تعمل على تطوير نسخ "جي 5" من هواتف " فيلفيت"

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العرب اليوم - "إل جي" تعمل على تطوير نسخ "جي 5" من هواتف " فيلفيت"

شركة إل جي
سيول - العرب اليوم

سربت مواقع مختصة بشؤون التقنية معلومات تفيد بأن شركة إل جي تعمل على تطوير نسخ جديدة من هواتف Vеlvet قادرة على العمل مع شبكات 5G، وتبعا للتسريبات فإن النسخ الجديدة من هذه الهواتف ستأتي بهياكل مصنوعة من الزجاج والمعدن مقاومة للماء والغبار، وستزود بشاشات بمقاس 6.8 بوصة أو أصغر بقليل.
وستعمل هذه الأجهزة بمعالجات Snapdragon 765G ، فيها 8 أنوية من نوع Kryo 475 بتردد يصل إلى 2.4 غيغاهيرتز، كما يفترض إطلاق نسخ أخرى منها مزودة بمعالجات ثمانية النوى أيضا من نوع MediaTek Dimensity 800 بتردد يصل إلى 2.6 غيغاهيرتز.
وستزود هذه الاجهزة بذواكر وصول عشوائي بحجم 6 أو 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، ، وبمعالجات رسوميات من نوع Adreno 620، وأجهزة موديم X52 5G تدعم الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.
ومن المفترض أن تزودها إل جي ببطاريات بسعة 4000 أو 4300 ميلي أمبير، وبمنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشرائح NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، أما الكاميرا الأساسية لها فستكون ثلاثية العدسة بدقة ( 48+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستأتي بخاصية التعرف على الوجوه، وستطلق هذه الهواتف في الأسواق بسعر 500 دولار تقريبا.

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إل جي تعمل على تطوير نسخ جي 5 من هواتف فيلفيت إل جي تعمل على تطوير نسخ جي 5 من هواتف فيلفيت



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