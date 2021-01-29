آبل تحقق رقما قياسيا لمبيعات iphone

أعلنت شركة Apple Inc يوم الأربعاء عن مبيعات وأرباح ربع سنوية خلال العطلات فاقت توقعات وول ستري، حيث ساعدت أجهزة iPhone 5G الجديدة في دفع إيرادات الهواتف إلى رقم قياسي جديد وأثارت زيادة بنسبة 57٪ في مبيعات الصين. وشحنت Apple تشكيلة iPhone 12 الخاصة بها بعد عدة أسابيع من المعتاد، لكن عددًا متزايدًا من الطرازات والمظهر الجديد استغل الطلب المكبوت على الترقيات، خاصة في الصين، كما سجلت الشركة أيضًا مبيعات قوية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة iPad من Mac في الربع، مدفوعة بالعملاء الذين يعملون ويتعلمون ويلعبون من المنزل أثناء الوباء. ارتفعت إيرادات Apple للربع المنتهي في 26 ديسمبر بنسبة 21٪ إلى 111.44 مليار دولار، ارتفعت أرباح السهم إلى 1.68 دولار من 1.25 دولار، متجاوزة أهداف وول ستريت، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv، بلغت مبيعات أجهزة iPhone 65.60 مليار دولار وحطمت الرقم القياسي المسجل قبل ثلاث سنوات.

أخبر المدير المالي لوكا مايستري المستثمرين أنه من المرجح أن يتسارع نمو الإيرادات على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية الحالية وأن الهوامش الإجمالية من المرجح أن تكون مماثلة لمعدل الربع الأول المالي البالغ 39.7٪. وقال أيضًا إن إيرادات قطاع الخدمات بالشركة واجهت مقارنة صعبة بالعام السابق، عندما أدى الوباء إلى زيادة المبيعات، وأن النمو السنوي في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء في الشركة سيتباطأ. تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 2.6٪ لتصل إلى 138.33 دولارًا بعد ساعات التداول في أعقاب التقرير ولكنها ارتفعت بنسبة 12٪ تقريبًا منذ 15 يناير. عنصر. وأبل أكبر شركة عامة مدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية بقيمة 2.4 تريليون دولار، ازدهرت خلال جائحة أجبرها على إغلاق العديد من متاجرها، لكنها دفعت العديد من المستهلكين لشراء أو ترقية الأجهزة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك لرويترز في مقابلة إن الشركة لديها الآن قاعدة مثبتة نشطة تصل إلى 1.65 مليار جهاز، مقارنة بـ 1.5 مليار جهاز قبل عام، وقال كوك أيضًا إن لدى Apple الآن قاعدة مثبتة تزيد عن مليار جهاز iPhone ، بزيادة تزيد عن 900 مليون جهاز كشفت عنه الشركة مؤخرًا في عام 2019. أثبتت الصين أنها سوق قوي لأجهزة iPhone ، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية هناك بنسبة 57٪ لتصل إلى 21.31 مليار دولار. وقال كوك لرويترز في مقابلة "كان لدينا اثنان من أفضل ثلاثة هواتف ذكية مبيعا في الصين الحضرية" مضيفا أن "المطورين على وجه الخصوص سجل رقما قياسيا على الإطلاق في الصين." وبلغت مبيعات أجهزة Mac التوقعات عند 8.68 مليار دولار، تصدرت مبيعات أجهزة iPad والخدمات والأجهزة القابلة للارتداء أهداف وول ستريت، وبلغت عائدات الآيباد 8.44 مليار دولار، وحققت أعمال الخدمات، التي تتضمن حزمة Apple One الجديدة من التلفزيون والموسيقى وخدمات التخزين السحابي ، 15.76 مليار دولار من العائدات. وقال كوك لرويترز إن مبيعات أجهزة Mac و iPad و iPhone 12 Pro واجهت جميعها "قيود العرض"، وقال إن "أزمة أشباه الموصلات تسببت في قيود " لكن مجالات أخرى من سلسلة التوريد ساهمت في القيود أيضًا.

وقال كوك إن آبل لديها 620 مليون مشترك مدفوع على منصتها، قبل هدفها المتمثل في الوصول إلى 600 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2020. وبلغت مبيعات أجهزة Mac التوقعات عند 8.68 مليار دولار. تصدرت مبيعات أجهزة iPad والخدمات والأجهزة القابلة للارتداء أهداف وول ستريت. بلغت عائدات الآيباد 8.44 مليار دولار، وبلغت إيرادات أعمال الخدمات ، التي تشمل حزمة Apple One الجديدة من التلفزيون والموسيقى وخدمات التخزين السحابية، 15.76 مليار دولار. قال كوك لرويترز إن مبيعات أجهزة Mac و iPad و iPhone 12 Pro واجهت جميعها "قيود العرض".

وقال إن "أشباه الموصلات شديدة الضيق" لكن مجالات أخرى من سلسلة التوريد ساهمت في القيود أيضًا. قال كوك إن آبل لديها 620 مليون مشترك مدفوع على منصتها، قبل هدفها المتمثل في الحصول على 600 مليون مشترك بحلول نهاية عام 2020. ويشمل قطاع الخدمات أيضًا المبيعات من متجر تطبيقات Apple ، الذي أصبحت ممارسات الفوترة الخاصة به نقطة اشتعال للصراع مع شركة Epic Games منشئ Fortnite والتي أدت قواعد الخصوصية الخاصة بها إلى خلاف عام مع شركة Facebook Inc. وحقق قطاع الأجهزة القابلة للارتداء والإكسسوارات من Apple ، والذي يتضمن خطوط إنتاج Apple Watch و AirPods ، إيرادات بلغت 12.97 مليار دولار.

أصدرت شركة آبل في ديسمبر سماعات AirPods Max ، وهي مجموعة من سماعات الرأس اللاسلكية التي توضع فوق الأذن بقيمة 550 دولارًا ، وتمتد تواريخ الشحن إلى شهور في المستقبل في غضون ساعات من إطلاق المنتج. قال كوك إن نقص الإمدادات من AirPods Max قد يستمر في الربع الثاني المالي الحالي للشركة.