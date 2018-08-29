

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات أمس، عن إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S4 في الإمارات، وتم تصميم الجهاز العامل بنظام أندرويد للأشخاص الذين يرغبون بأداء عملهم وتحسين إنتاجيتهم في أثناء التنقل.

ويوفر الجهاز تجربة تمكن المستخدمين من تحقيق إنجازاتهم بشكل أكثر ذكاءً من خلال تمكينهم من العمل على أعلى المستويات، كما يجمع بين التصميم العصري الاستثنائي والشاشة الغامرة وأربعة مكبرات للصوت، إضافة إلى ميزات الترفيه المحسّنة ويعتبر الجهاز المثالي للذين يحتاجون إلى حاسوب محمول ذي قدرات وإمكانيات الحواسيب المكتبية.ويدعم Galaxy Tab S4 ميزة Samsung Dex للمرة الأولى في تاريخ الأجهزة اللوحية، وتوفر هذه الميزة للمستخدم واجهة شبيهة بالتي توفرها أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث يمكن تفعيل الميزة تلقائياً من خلال قائمة الاختصارات السريعة، أو عند توصيل الجهاز بالغلاف المدمج به لوحة مفاتيح.