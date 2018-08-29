أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات أمس، عن إطلاق حاسوبها اللوحي الجديد Galaxy Tab S4 في الإمارات، وتم تصميم الجهاز العامل بنظام أندرويد للأشخاص الذين يرغبون بأداء عملهم وتحسين إنتاجيتهم في أثناء التنقل.
ويوفر الجهاز تجربة تمكن المستخدمين من تحقيق إنجازاتهم بشكل أكثر ذكاءً من خلال تمكينهم من العمل على أعلى المستويات، كما يجمع بين التصميم العصري الاستثنائي والشاشة الغامرة وأربعة مكبرات للصوت، إضافة إلى ميزات الترفيه المحسّنة ويعتبر الجهاز المثالي للذين يحتاجون إلى حاسوب محمول ذي قدرات وإمكانيات الحواسيب المكتبية.ويدعم Galaxy Tab S4 ميزة Samsung Dex للمرة الأولى في تاريخ الأجهزة اللوحية، وتوفر هذه الميزة للمستخدم واجهة شبيهة بالتي توفرها أجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث يمكن تفعيل الميزة تلقائياً من خلال قائمة الاختصارات السريعة، أو عند توصيل الجهاز بالغلاف المدمج به لوحة مفاتيح.
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ظهرت المُغنية العالمية ليدي غاغا، بإطلالة جريئة، عندما كانت في طريقها لاستديو"Paris' Photo" في العاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الاطلالات الصادمة والغريبة، بعد أن وصلت إلى عمر الـ30، إلا أنه على ما يبدو فقد عادت ليدي غاغا إلى طبيعتها فقد جذبت الأنظار إلى اطلالتها الأخيرة في باريس، حيث ظهرت ترتدي معطفا من البولي كلوريد الفينيل الأنيق مع حزام معدني أخضر رائع منسق مع الجزء العلوي تحته معطفها. وصففت شعرها على شكل كعكة صغيرة عند مؤخرة رقبتها وكانت تبرز مظهرها الطبيعي الجميل باستخدام المكياج البسيط. وتزينت بالأقراط الضخمة ذات الأحجار الملونة التي تنسق مع ألوان ملابسها، وأكملت غاغا إطلالتها بزوج من أحذية الكاحل السوداء ذات كعب ضخم وعال بينما كانت تمسك بحقيبة يد أنيقة بحلقة ذهبية لإضفاء مظهر مثالي. وقبل رحلتها إلى باريس بفترة وجيزة، ظهرت النجمة الشهيرة
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