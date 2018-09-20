كشفت شركة أبل فى وقت سابق عن إطلاق نظام التشغيل iOS 12 بشكل رسمى لمختلف هواتف أيفون وأجهزة أيباد، حيث يأتى النظام الجديد متوافقا مع العديد من الهواتف الذكية التابعة لشركة أبل، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للأجهزة الذكية التابعة لأبل والمتوافقة مع النظام الجديد.
الأجهزة المتوافقة:
هواتف آيفون:
- آيفون Xs
- آيفون Xs Max
- آيفون Xr
- آيفون X
- آيفون 8
- آيفون 8 بلس
- آيفون 7
- آيفون 7 بلس
- آيفون 6s
- آيفون 6s بلس
- آيفون 6
- آيفون 6 بلس
- آيفون SE
- آيفون 5s
أجهزة أيباد:
- أيباد برو 12.9 بوصة "الجيل الثانى".
- أيباد برو 12.9 بوصة "الجيل الأول".
- أيباد برو 10.5 بوصة.
- أيباد برو 9.7 بوصة.
- أيباد "الجيل السادس".
-أيباد "الجيل الخامس".
- أيباد آير 2.
- آيباد آير.
- أيباد مينى 4
- أيباد مينى 3
- أيباد مينى 2
أجهزة أيبود:
- أيبود تاتش الجيل السادس.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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