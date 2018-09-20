كشفت شركة أبل فى وقت سابق عن إطلاق نظام التشغيل iOS 12 بشكل رسمى لمختلف هواتف أيفون وأجهزة أيباد، حيث يأتى النظام الجديد متوافقا مع العديد من الهواتف الذكية التابعة لشركة أبل، وفيما يلى نعرض القائمة الكاملة للأجهزة الذكية التابعة لأبل والمتوافقة مع النظام الجديد.

الأجهزة المتوافقة:

هواتف آيفون:

- آيفون Xs

- آيفون Xs Max

- آيفون Xr

- آيفون X

- آيفون 8

- آيفون 8 بلس

- آيفون 7

- آيفون 7 بلس

- آيفون 6s

- آيفون 6s بلس

- آيفون 6

- آيفون 6 بلس

- آيفون SE

- آيفون 5s

أجهزة أيباد:

- أيباد برو 12.9 بوصة "الجيل الثانى".

- أيباد برو 12.9 بوصة "الجيل الأول".

- أيباد برو 10.5 بوصة.

- أيباد برو 9.7 بوصة.

- أيباد "الجيل السادس".

-أيباد "الجيل الخامس".

- أيباد آير 2.

- آيباد آير.

- أيباد مينى 4

- أيباد مينى 3

- أيباد مينى 2

أجهزة أيبود:

- أيبود تاتش الجيل السادس.