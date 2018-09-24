تحديث مرتقب من جوجل لتطبيق متصفح Chrome الخاص بمنصة macOS، يضيف خاصية Dark Mode كإختيار جديد للمستخدمين.

بدأت جوجل مؤخراً في إضافة خاصية Dark Mode لكلاً من تطبيقات اليوتيوب، وأيضاً Android Messages.

رصدت ميزة خاصية Dark Mode مؤخراً أيضاً في تطبيق Google Chrome، حيث من المتوقع أن تكون منصة macOS هي المنصة الأولى التي تحصل على الميزة الجديدة للتطبيق.

أيضاً مع إضافة ابل لإختيار الثيم المظلم في macOS 10.14، كإختيار أخر للمستخدم مع ثيم wide light، فإن إضافة جوجل للوضع الليلي Dark Mode سيؤدي إلى تحويل جميع التطبيقات إلى وضع مظلم أو لوحة داكنة.

الميزة الجديدة رصدت مؤخراً في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق على منصة macOS في أوامر برمجية Add Command Line Switch To Force Dark Mode.

لذا من المرجح ان يكون التحديث الجديد لمتصفح كروم قيد التنفيذ في الوقت الحالي، مع توقعات أن يضم تحديث Chrome 71 الثابت هذه الميزة.