تحديث مرتقب من جوجل لتطبيق متصفح Chrome الخاص بمنصة macOS، يضيف خاصية Dark Mode كإختيار جديد للمستخدمين.
بدأت جوجل مؤخراً في إضافة خاصية Dark Mode لكلاً من تطبيقات اليوتيوب، وأيضاً Android Messages.
رصدت ميزة خاصية Dark Mode مؤخراً أيضاً في تطبيق Google Chrome، حيث من المتوقع أن تكون منصة macOS هي المنصة الأولى التي تحصل على الميزة الجديدة للتطبيق.
أيضاً مع إضافة ابل لإختيار الثيم المظلم في macOS 10.14، كإختيار أخر للمستخدم مع ثيم wide light، فإن إضافة جوجل للوضع الليلي Dark Mode سيؤدي إلى تحويل جميع التطبيقات إلى وضع مظلم أو لوحة داكنة.
الميزة الجديدة رصدت مؤخراً في التعليمات البرمجية الخاصة بالتطبيق على منصة macOS في أوامر برمجية Add Command Line Switch To Force Dark Mode.
لذا من المرجح ان يكون التحديث الجديد لمتصفح كروم قيد التنفيذ في الوقت الحالي، مع توقعات أن يضم تحديث Chrome 71 الثابت هذه الميزة.
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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
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