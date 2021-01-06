مايكروسوفت تسحب لعبة minecraft earth في 30 يونيو بسبب كورونا

ستنهى مايكروسوفت لعبة Minecraft Earth للهاتف في يونيو، بسبب وباء كورونا المستمر، حيث كانت تهدف اللعبة إلى منافسة Pokémon Go وتغطية العالم في كتل افتراضية للاعبين للالتقاء واللعب معًا، فيقول فريق Minecraft: "تم تصميم Minecraft Earth حول حرية الحركة واللعب التعاوني، وهما شيئان أصبحا شبه مستحيلان في الوضع العالمي الحالي".



وأضاف فريق اللعبة لموقع "the verge"، "نتيجة لذلك، اتخذنا القرار الصعب بإعادة تخصيص مواردنا لمناطق أخرى توفر قيمة لمجتمع Minecraft وإنهاء دعم Minecraft Earth في يونيو 2021".



ويتم إطلاق الإصدار النهائي للعبة اليوم، مما يقلل من مقدار الوقت الذي يستغرقه التصنيع في اللعبة وتكلفة بعض المواد، فإنها مصممة للسماح للاعبين بالتصنيع والبناء بسهولة وأمان في المنزل في الأشهر المقبلة قبل تعطيل اللعبة في 30 يونيو.



ولن يتمكن اللاعبون من تنزيل Minecraft Earth أو تشغيله بعد 30 يونيو، وتحذف مايكروسوفت بيانات اللاعب في الأول من يوليو.



وكشفت مايكروسوفت لأول مرة عن Minecraft Earth في مايو 2019، وكانت الفكرة هي إعادة تجربة لعب Minecraft في العالم الحقيقي من خلال الواقع المعزز، والسماح للاعبين ببناء مبانٍ افتراضية من المواد.



وركزت اللعبة على التفاعلات الاجتماعية مع الآخرين، وكانت جزءًا من جهد أكبر عبر مايكروسوفت للاستفادة من مساعدة فرق الخوادم السحابية HoloLens و Azure.



ولن يتمكن اللاعبون الآن من شراء عناصر في Minecraft Earth، وسيتم تحويل أي أرصدة مدفوعة إلى Minecoins التي يمكنك استخدامها لشراء الجلود والخرائط والألعاب المصغرة في Minecraft Marketplace.وأكد فريق Minecraft:"لم يكن هذا قرارًا سهلاً، ونحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من حصولك على أقصى استفادة من Minecraft Earth قبل انتهائها".