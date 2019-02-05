تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل
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تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل

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العرب اليوم - تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل

أول قمر سعودي للاتصالات «SGS1»
الرياض - العرب اليوم

أطلقت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، منتصف ليل اليوم، أول قمر سعودي للاتصالات «SGS1» من قاعدة كورو الفضائية في جزيرة غوايانا الفرنسية (شمال قارة أميركا الجنوبية).

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سطّر في أبريل (نيسان) 2018 عبارة «فوق هام السحب» على القطعة الأخيرة من القمر السعودي الأول للاتصالات، وذلك خلال زيارته لمقر شركة «لوكهيد مارتن» في «وادي السليكون» بمدينة سان فرانسيسكو، ضمن جولته الأميركية.

وسيُجري تشغيل القمر الصناعي «SGS1» المملوك بالكامل للسعودية، والتحكم به من خلال محطات أرضية داخل المملكة.

 

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تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل



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تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل تعرف على تفاصيل ⁧القمر السعودي للاتصالات⁩ الأول الذي أُطلِق قبل قليل



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