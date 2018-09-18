تلعب شركة سامسونج الكورية في دور بارز في صناعة شاشات الـOLED للهواتف الذكية، وتقريباً أغلب الشركات المصنعة للهواتف الذكية دائماً ما تلجأ إليها كونها تملك أكبر المصانع في العالم القادرة على تغطية المتطلبات بالإضافة إلى أن الشركة معروفة في سمعتها العريقة في مجال تصنيع الشاشات.
خلال العام الماضي استخدمت شركة آبل الأمريكية شاشات OLED لأول مرة في هاتفها الذكي آيفون اكس، وكان المرود الأساسي لها والوحيد شركة سامسونج الكورية، وهذا العام أيضا مع سلسلة هواتف الأيفون الجديدة والتي ضمت كل من جهازي iPhone Xs و iPhone Xs Max كانت سامسونج هي المورد الوحيد لشاشات أوليد الخاصة بكلا الهاتفين مع أن تقارير سابقة أن آبل قد تستعين بشركة LG الكورية لتوريد الشاشات.
في واقع الأمر مع هواتف آيفون العام المقبل 2019، وربما بعض النسخ التي ستضنع أيضا في هاتفي آيفون إكس إس و آيفون إكس إس ماكس لن تكون سامسونج هي المورد الوحيد لشاشات أوليد لهواتف الأيفون، بحسب تسريب جديد فإن شاشات LG قد نجحت في مرور اختبارات أبل وأنها مسألة وقت حتي تدخل في عملية إنتاج هاتفي أبل الجديدان iPhone XS و iPhone XS Max.
تستخدم LG شاشات OLED لهاتفها الذكي V30، كما تقوم بتزويد جوجل حاليًا بشاشات OLED لجهاز Pixel 2 XL، الذي قد واجه أيضًا مجموعة من المشكلات المتعلقة بالشاشة.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
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