مايكروسوفت تطلق مشروع جديد مخصص للألعاب

أطلقت شركة مايكروسوفت مشروع "Project xCloud"، وهو عبارة عن خدمة جديدة للألعاب تعمل بشكل مختلف عن أجهزة Xbox.

ومن المنتظر أن يوفر المشروع الجديد الألعاب عبر خوادم الشركة على السحابية، وهذا يعني أن المستخدم يمكنه لعب ألعابه المفضلة على عدد واسع من الأجهزة المختلفة.

ومن المقرر أن تتيح الشركة الخدمة الجديدة للمستخدمين خلال عام 2019 الحالى، وستعمل على اختباره الآن بشكل مبدئى، وتقول مايكروسوفت إن المستخدمين سيكونون قادرين على الاختبار أيضا من عام 2019.

وتقول الشركة إنها ستبدأ باختبار المنصة اليوم، فيما ستفتح المجال لتجربتها لعامة المستخدمين خلال العام القادم 2019، كما ستسمح لمطورى الألعاب بالحصول على وقت لدعم ألعابهم عبر المنصة.

يذكر أنه سيكون من السهل إتاحة الخدمة للمستخدمين في أنحاء العالم بفضل خدمات "Azure" السحابية في 140 دولة مختلفة.