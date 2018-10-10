كشفت شركة جوجل الأمريكية عن حاسبها اللوحي الهجين "Google Pixel Slate" والذي يعمل بنظام التشغيل Chrome OS" ويمكن في نفس الوقت أن يعمل كجهاز حاسوب.

يأتي Google Pixel Slate مع شاشة بحجم 12.3 بوصة من نوع LCD بدقة وضوح 3000 × 2000 بيكسل، بكثافة بيكسلات 293 في البيكسل الواحد، ويضم الجهاز اللوحي عده معالجات من شركة إنتل وهي معالج سيليرون 3965Y بمعمارية Kaby Lake، ومعالج معالج إنتل كور (Core m3 8100Y) الجيل الثامن ، بالإضافة إلى معالج معالج إنتل كور (Core i5 8200Y)، والإصدار الراقي منه بمعالج معالج إنتل كور ~(Core i7 8500Y).

وللتفصيل فيما بينها في اختلاف ذاكرة الوصول العشوائي والمساحة التخزينية والأسعار فهي كما يلي:–

- معالج "Intel Celeron Processor 3965Y" مزود مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 أو 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت/الأسعار تبدأ من 599 دولار أميركي.

- معالج "Intel Core m3 Processor 8100Y الجيل الثامن" مزود مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت/الأسعار تبدأ من 799 دولار أميركي.

- معالج "Intel Core i5 Processor 8200Y الجيل الثامن" مزود مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت/الأسعار تبدا من 999 دولار أميركي.

- معالج "Intel Core i7 Processor 8500Y الجيل الثامن" مزود مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت/الأسعار تبدا من 1599 دولار أميركي.

وبالنظر إلى الكاميرا يحمل جهاز جوجل بيكسل كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع مستشعر IMX355 من سوني، ويمكن استخدام تطبيق كاميرا جوجل "Google Camera" مع الكاميرا الأمامية والخلفية، بما في ذلك دعمها لوضع Portrait mode.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة ƒ/1.9 وقادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 1080p HD بمعدل 30 إطار في الثانية.