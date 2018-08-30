أبل تكشف عن هواتف أيفون الجديدة 12 أيلول

أرسلت شركة أبل دعوات لحدثها الخاص بإطلاق أحدث هواتف أيفون، والذى سيقام يوم 12 سبتمبر فى مسرح ستيف جوبز بالمقر الرئيسى للشركة فى كوبرتينو.
ويعتقد أن شركة أبل تصنف هواتف هذا العام بأنها 'S year' - بمعنى أن الأجهزة الجديدة ستشمل فى الغالب تحسينات داخلية، بدلاً من أى إصلاحات جمالية كبرى، كما زعمت بلومبرج فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
يتطابق هذا مع التقارير السابقة التى تشير إلى أن شركة أبل ستطلق ثلاثة هواتف جديدة تشبه تصميم ـiPhone X، وسيلغ قياس شاشة الثلاثة هواتف 5.8 بوصة و6.1 بوصة و 6.5 بوصة.
يمكن أن تحتوى جميع الموديلات الثلاثة على شحن بطارية يستمر لمدة تزيد على يوم واحد بفضل المعالج الجديد المصمم من قبل أبل، والذى تم اختياره لزيادة عمر البطارية بنسبة تصل إلى 40%.
وسيحتوى هاتف أيفون مقاس 6.5 بوصة، والذى يشار إليه داخليًا باسم D33، على أكبر شاشة تطلقها أبل، بالإضافة إلى ميزات جديدة.
وقالت بلومبرج إنه فى حين أنه سيكون أكبر هاتف فى المجموعة، فإن أبل تفكر فيما إذا كان يجب إسقاط نسخة "بلس" لهذا الهاتف.
وسيتميز الهاتفان قياس 6.5 بوصة و5.8 بوصة بتحسن فى سرعة المعالجة والكاميرات التى تمت ترقيتها، من غير الواضح ما هى التغييرات المحددة التى سيتم إجراؤها.
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