قامت شركة مايكروسوفت بإرسال الدعوات لوسائل الإعلام لحضور المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة في اليوم 2 أكتوبر. ومن المتوقع أن تقوم شركة مايكروسوفت في هذا الحدث بالكشف عن طرازات جديدة من Surface Laptop و Surface Pro، فضلا عن Surface Studio. والآن، نحن هنا مع تقرير جديد يقول بأن الحاسب Surface Laptop 2 لن يأتي بأي تغييرات على مستوى التصميم، ولكن سيتم تقديم هذا الحاسوب المحمول باللون الأسود الكامل.

من الواضح أن اللون الأسود لن يكون التغيير الوحيد في الحاسوب المحمول Surface Laptop 2 الجديد، فنحن نتوقع أن يتم ترقية المواصفات التقنية الداخلية لهذا الجهاز، بما في ذلك المعالج والذاكرة العشوائية، ومعالج الرسوميات، وما إلى ذلك من المواصفات الأخرى.

يقال بأن شركة مايكروسوفت ستعرض Surface Pro جديد باللون الأسود أيضًا. قد يكون البعض منكم على علم بأن Surface Pro الأصلي كان معروضا للبيع باللون الأسود، وبالتالي ليس هناك أي جديد عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب. ومع ذلك، سيكون شعار مايكروسوفت بالكروم، مما يجعله مناسبًا تمامًا للون القاتم.

وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضا اليوم تسريب صور رسمية للحاسوب Surface Laptop 2 باللون الأسود.

التصميم ليس مختلفًا عن التصميم المستخدم في Surface Laptop الحالي، ولكنه يبدو جميلاً في اللون الأسود. الصور الأخرى تحكي قصة مشابهة. وبغنى عن القول، شركة مايكروسوفت لم تؤكد أو تنفي أي شيء عن الطرازات الجديدة من حواسيب Surface في الوقت الراهن، ولا يمكننا أن نتوقع حدوث ذلك حتى يحين موعد مؤتمرها الصحفي المقبل.