قالت شركة مايكروسوفت، يوم الأحد، إنها ستواصل المباحثات للاستحواذ على تطبيق تيك توك الشعبي للمقاطع المصورة القصيرة من شركة بايت دانس الصينية العملاقة للانترنت.وحددت مايكروسوفت موعد نهاية المفاوضات بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل وأعلنت الشركة هذا البيان عقب مكالمة بين ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقالت إنها ستضمن نقل كل البيانات الشخصية للمستخدمين الأمريكيين لتطبيق تيك توك، وبقائها في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز وأضافت مايكروسوفت في بيان، إن "مايكروسوفت تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس. وهي ملتزمة بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة بما في ذلك خزانة الولايات المتحدة". وتابعت الشركة، أن التوصل إلى اتفاق ليس أمرا مؤكدا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي، إنه سيصدر أمرا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة وقال ترامب "ليست الصفقة التي سمعتم بها وأنهم سيشترون ويبيعون... لسنا دولة لعمليات الاندماج والاستحواذ". وفي ذات الصدد، قال وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، الأحد، إن الرئيس "دونالد ترامب" سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة تجاه شركات البرامج الإلكترونية الصينية التي يعتبرها تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وسبق أن أعلن بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية ويأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية العديد من القضايا، في مقدمتها الخلاف حول نسخ التكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والمخاطر التي تشكلها شبكات الجيل الخامس من "هواوي". كما أغلق البلدان قنصلية لكل منهما، بعدما ادعت واشنطن أن قنصلية الصين في هيوستن تمارس نشاطات استخبارية.