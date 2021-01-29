غوغل تحيي إطلاق منصة الأخبار فى أستراليا وسط معركة دفع المحتوى
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غوغل تحيي إطلاق منصة الأخبار فى أستراليا وسط معركة دفع المحتوى

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العرب اليوم - غوغل تحيي إطلاق منصة الأخبار فى أستراليا وسط معركة دفع المحتوى

شركة "غوغل"
واشنطن - العرب اليوم

 تعيد جوجل إحياء خططها لإطلاق موقعها الإخباري الخاص في أستراليا في غضون أسابيع، وفقًا لإحدى وسائل الإعلام المحلية التي تم التعاقد معها لتقديم مقالات للمشروع، حيث تحارب شركة البحث العملاقة القوانين العالمية المقترحة الأولى بشأن مدفوعات المحتوى.    ووفقا لما نقلته رويترز، يعد إطلاق منتج News Showcase في وقت مبكر من الشهر المقبل أحدث تكتيك من جوجل في حملة رفيعة المستوى ضد التشريع المخطط للحكومة الأسترالية لجعل الشركة تدفع لمقدمي الأخبار المحليين مقابل المحتوى الذي يظهر في محرك البحث الخاص بها.   وقال ميشا كيتشيل، محرر الموقع الأكاديمي الجديد The Conversation، إن Google اتصلت به "لاستئناف المناقشات حول إطلاق منتج News Showcase في أقرب وقت ممكن، ومن المحتمل في فبراير، نحن نعمل معهم في هذا الشأن ".  

وأعلنت جوجل عن خطط لإطلاق News Showcase في أستراليا في يونيو الماضي ، حيث وقعت صفقات مع ستة منافذ محلية صغيرة، بما في ذلك The Conversation ، للمحتوى.    وفي وقت لاحق أخرت الإطلاق، مستشهدة بالظروف التنظيمية، عندما نشرت هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية نسخة مسودة من قانون المساومة الإعلامية المقترح.   كان قرار المضي قدمًا في الإطلاق عرضًا واضحًا لرغبة Google في إدارة صفقات المحتوى الخاصة بها، مما يلغي الحاجة إلى تشريع تفرضه الحكومة.   وامتنع متحدث باسم Alphabet Inc المملوكة لشركة Google في أستراليا عن التعليق. 

   وأكد ناشران محليان آخران أن لديهما تفاصيل محتوى الموقع الجديد، دون مناقشة المحادثات الأخيرة.   وقال الرئيس التنفيذي لشركة Google Australia ميل سيلفا في جلسة استماع برلمانية الأسبوع الماضي إن الشركة ستسحب أداة البحث الرئيسية الخاصة بها من أستراليا في حالة استمرار القوانين ، وهي الأولى من نوعها في العالم.   وبموجب القوانين المخططة، يجب على Google وشركة Facebook Inc العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي التفاوض بشأن عقود تجارية ملزمة مع المنافذ الأسترالية التي يؤدي محتواها إلى زيادة حركة المرور إلى منصاتها. إذا لم يتمكنوا من إبرام صفقة، فستعين الحكومة محكمًا للقيام بذلك نيابة عنهم.   وجادلت شركة Google بأن التشريع، الذي يخضع حاليًا لتحقيق برلماني ولكن من المتوقع أن يتم تمريره ليصبح قانونًا قريبًا، غير قابل للتطبيق.  

وقال ديريك ويلدينج، الأستاذ في مركز جامعة التكنولوجيا في سيدني: "إذا تمكنت جوجل من إثبات قدرتها على الوصول إلى اتفاق مع بعض الناشرين، فإن هدفها هو إظهار أن الترتيبات التجارية يمكن إجراؤها في غياب نوع من التدخل التشريعي".   وأضاف أن هذا النوع من الترتيبات التي يمكن أن تقترحها Google سوف يناسب بعض الناشرين دون الآخرين ". 

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غوغل تحيي إطلاق منصة الأخبار فى أستراليا وسط معركة دفع المحتوى غوغل تحيي إطلاق منصة الأخبار فى أستراليا وسط معركة دفع المحتوى



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