تعتزم شبكة "تويتر" إزالة خاصية Twitter Moments من تطبيقها على منصتي أندرويد وiOS، بداية من 23 أكتوبر المقبل، وفقا لما نشره موقع fonearena الهندي.

فمن المنتظر أن تكون الميزة حصرية خلال الفترة القادمة عبر متصفح الإنترنت فقط، وذلك في محاولة من الشركة للتركيز على إضافة مميزات جديدة لهذه التطبيقات.

ومن المقرر ألا يتمكن مستخدمو تطبيق تويتر من إنشاء ونشر محتوى جديد في Twitter Moments، إلا أن هذه الميزة ستستمر في العمل على الإصدار الخاص بالمتصفح للمستخدمين، كما يمكن عرض اللحظات التي يتم ابتكارها على تطبيق المتصفح على الإصدار الخاص بالأندرويد وiOS.

وكانت شركة تويتر قد طرحت ميزة Twitter Moments خلال عام 2016، لذا كان من المتوقع بدء إجراء تغييرات على تطبيقات منصات التشغيل، كذلك من المقرر إزالتها بداية من 23 أكتوبر الجاري، وسيكون بمقدور المستخدمين عرض محتوى وقصص Twitter Moments على هاتفه.