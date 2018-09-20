كشفت شركة جوجل فى وقت سابق عن تطبيق جديد مصمم لمساعدة الآباء والأمهات فى الحصول على المزيد من التحكم فيما يخص أجهزة أطفالهم الذكية من هواتف وحواسيب لوحية، والذى يحمل اسم Family Link، وهو يتيح لهم منع أطفالهم من استخدام أجهزتهم عن بعد عند الحاجة، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن التطبيق كما يلى:
- يستهدف التطبيق الأطفال الذين يمتلكون أجهزتهم الخاصة العاملة بواسطة نظام تشغيل أندرويد.
- يتم تثبيت تطبيق Family Link على أجهزة الأهل ليتمكنوا من إنشاء حساب جوجل جديد لأطفالهم من خلاله.
- تقتصر إمكانية الحصول على تطبيق Family Link فى الوقت الراهن على الدعوات فقط.
- التطبيق متوفر للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن 13 عاماً.
- ينبغى أن يعمل جهاز الطفل بواسطة إصدار أندرويد 7 "نوجا" أو أحدث.
- يمكن للوالدين منع استعمال تطبيقات معينة من خلال التطبيق.
- كما يمكن للأهل منع الطفل من تحميل تطبيقات محددة.
- يمكن للأهل معرفة ما هى التطبيقات التى يستخدمها الطفل فى معظم الأحيان، مع اتاحة ميزة التقارير الشهرية أو الأسبوعية.
- يوفر التطبيق الجديد للوالدين إمكانية تعيين ميزة “وقت النوم”، وهى الميزة التى تعمل على قفل الجهاز ضمن ساعات محددة على مدار أيام متتالية.
- كما يمكن للوالدين تعيين عدد إجمالى من ساعات العمل للجهاز التى يمكن استخدامها فى يوم معين.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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