أبل تكشف عن تحديث iOS 12.01

كشفت شركة أبل عن تحديث iOS 12.01 الجديد، لإصلاح خلل أدى إلى عجز بعض المستخدمين عن شحن هواتفهم.

وقد اشتكى مستخدمو الأيفون من مشكلة تتسبب في عدم شحن أجهزتهم عند توصيلها بالكهرباء، بما في ذلك هاتفي XS و XS Max الجديدين.

ووفقًا لملاحظات أبل الخاصة بالتحديث، فإنه يعمل على إصلاح مشكلة عدم شحن بعض أجهزة iPhone XS فورًا عند توصيلها بكابل Lightning.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، يصلح التحديث الذى يعد الأول لنظام التشغيل iOS 12 ، أيضا مشكلة تتسبب فى توصيل أجهزة iPhone XS إلى شبكة الواي فاي بسرعة 2.4 جيجاهرتز بدلاً من 5 جيجاهرتز، كما يسعى لإصلاح خلل في لوحة مفاتيح جهاز الأيباد، بالإضافة إلى أخطاء فى البلوتوث والفيديو.

وفقًا للحسابات على الشبكات الاجتماعية وكذلك منتديات أبل الخاصة، كانت بعض الأجهزة لا يتم شحنها إذا تم توصيلها بالشاحن في وضع "السكون" أي عندما تكون الشاشة مغلقة، وكان لا يعمل بعضها إلا إذا تم تشغيل الشاشة واستيقظ الجهاز.

لم تعلق شركة أبل على هذه المشكلة، والتي تأتي بعد إدعاءات بأن نظام الكاميرا الجديد في XS و XS Max كان يجمل الصور.