جوجل تدعم ميزة carplay بخدمة الخرائط

دعمت جوجل ميزة CarPlay في iOS 12 بخدمة الخرائط الخاص بها، وأصبح الإصدار الجديد متوفر في هواتف الأيفون، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.
ويحتاج المستخدمون إلى هاتف أيفون لتحميل الإصدار الجديد من Google Maps والاستفادة منه على منصة CarPlay، هذا إلى جانب الإصدار iOS 12 من نظام التشغيل، حيث يأتي تحديث خرائط جوجل في الإصدار 5.0 من التطبيق، حيث يمكن للمستخدمين تحميل التحديث ليكون لهم اختيار أخر بديل لـ Apple Maps.
لكن يجب ملاحظة أن خرائط جوجل لا تتكامل على CarPlay مع Siri، إلا أن لديها ميزة البحث الصوتي المضمنة الخاصة بها، ونظرًا لأن التطبيق يعمل مع حسابك فى Google، يمكنك حفظ العناوين مثل العمل والمنزل للوصول السريع إلى الاتجاهات، فيما يتوقع أن تقدم جوجل عبر Waze تطبيق خاص لمنصة iOS، لدعم منصة CarPlay فى السيارات خلال الفترة القادمة.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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