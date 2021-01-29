ارتفاع أرباح مايكروسوفت فى قطاعي الحوسبة السحابية ومبيعات xbox

ذكرت شركة مايكروسوفت أن خدمات الحوسبة السحابية Azure نمت بنسبة 50%، وهو الربع الثاني من التسارع في الأعمال التي بدأت في التباطؤ حيث استفاد الوباء العالمي من استثمار صانع البرمجيات في العمل والتعلم من المنزل. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 5٪ في التداولات الممتدة بعد أن كسبت حوالي 41٪ في عام 2020 حيث قام COVID-19 بتحويل الحوسبة إلى المجالات التي يراهن فيها صانع البرمجيات بشكل كبير،

كما شهدت أيضًا انتعاشًا مفاجئًا في المبيعات على شبكة التواصل الاجتماعي المهنية على LinkedIn وتجاوزت نقصًا في الرقائق كان يهدد بعرقلة أعمال Xbox الخاصة بها. وأدى التحول إلى العمل من المنزل بسبب جائحة COVID-19 إلى تسريع تحول المؤسسات إلى الحوسبة المستندة إلى السحابة ، مما أفاد مايكروسوفت والمنافسين مثل وحدة السحابة Amazon و Alphabet Inc's Google Cloud.