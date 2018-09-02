تيسلا تطلق شاحن لاسلكي جديد مصمم للهواتف الذكية

تيسلا، هي شركة معروفة بسياراتها الكهربائية، ولكن يبدو أن الشركة بدأت في توسيع قائمة منتجاتها لأن الشركة كشفت مؤخرًا عن الشاحن Tesla Wireless Charger. ومع ذلك، هذا ليس شاحنًا لاسلكيًا للسيارات الكهربائية، وإنما شاحن لاسلكي مصمم للهواتف الذكية.

ووفقا لشركة Tesla، فهي تقول بأن الشاحن اللاسلكي الجديد Tesla Wireless Charger عبارة عن بطارية محمولة بسعة 6000mAh مصممة للهواتف الذكية التي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي. وتقول شركة Tesla كذلك بأن الشاحن اللاسلكي الجديد يمتاز بنفس لغة التصميم المستخدمة في منتجات الطاقة التابعة للشركة، بما في ذلك Tesla Powerwall. وبالإضافة إلى شحن الهواتف الذكية لاسلكيًا، فبإمكانك إستخدام الشحن السلكي من خلال ربط كابل USB Type-C المدمج مع الهاتف. وبالنسبة للأجهزة التي لا تملك منفذ USB Type-C، فبإمكانك إستخدام منفذ USB Type-A لربط الشاحن مع أي كابل من نوع USB-A مع العلم بأنه يمكنك إستخدام كابل USB-A المدمج لشحن الشاحن اللاسلكي Tesla Wireless Charger من أي منفذ USB.

كما قلنا سابقا، فهذا الشاحن يضم بطارية بسعة 6000mAh مما يعني أنه يمكنك إستخدامه كبطارية محمولة يمكنك أخذها معك أثناء التنقل. من حيث السعر، تطلب شركة Tesla من العملاء دفع 65 دولارًا أمريكيًا إذا كانوا يرغبون في الحصول على Tesla Wireless Power، وهو السعر الذي لا يمكن إعتباره مرتفعًا للغاية. وقبل الختام نود أن نشير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة Tesla منتجًا غير مرتبط بقطاع السيارات، فقد قامت في السابق بالكشف عن لوح لركوب الأمواج، وبطارية محمولة أيضًا لا تزال متاحة للشراء مقابل 45 دولار أمريكي.