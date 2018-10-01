مايكروسوفت ستوقف دعم سكايب 7.0 الكلاسيكي مع بداية نوفمبر

أطلقت شركة مايكروسوفت نستختها المحدثة من سكايب 8.0 بهيئة جديدة وأعادت تصميمه بشكل مختلف عن النظام الكلاسيكي التي اتبعته لسنوات، لتكون ردة فعل المستخدمين سلبية حول الإصدار الجديد نظراً لمعاناتهم من العديد من المشاكل في التعامل مع الأدوات وحتى على نطاق الواجهة الجديدة المعقدة، مما دفع الشركة بالاحتفاظ بالنسخة التقليدية لوقت أكبر تلبية لرغبة المستخدمين.
اليوم أعلنت مايكروسوفت عن أنها ستوقف دعم سكايب 7.0 في الأول من نوفمبر لنسخة سطح المكتب، بينما ستوقف النسخة الخاصة بالأجهزة اللوحية والهواتف في الخامس عشر من نفس الشهر، ودعت الشركة المستخدمين للانتقال للنسخة المحدثة من التطبيق عبر مدونتها بشكل مسبق قبل وقفها لخدمات سكايب الكلاسيكي، تجنباً لوقوع أي انقطاع للخدمة في حالة عدم التحديث.
وعلى ما يبدو أن قرار الشركة بالاعتماد على نسخة سكايب 8.0 أتى بعد قيامها بالعديد من التغييرات والتعديلات على أدوات وواجهة النسخة المحدثة وفقاً لمراجعات المستخدمين، والتي نالت رضاهم مما دفع الشركة اليوم لتعلن ميعاد وداعها لسكايب 7.0.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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