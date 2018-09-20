لوحة مفاتيح google gboard beta تحصل على تحديث جديد

كشفت شركة جوجل عن تحديث جديد لنسختها التجريبية من لوحة المفاتيح Google Gboard Beta، والميزة الجديدة يطلق عليها "الوضع العائم"، فهي تتيح للمستخدم تحريك لوحة المفاتيح في كل انحاء الشاشة من خلال زر خاص بها، وجاء هذا وفقا لما نشره موقع هندي شهير.
ولتمكين الوضع العائم، يحتاج المستخدم للضغط على رمز السهم أعلى يمين Gboard، ثم يضغط على القائمة ثلاثية النقاط ويختار "Floating"، حيث سيؤدى هذا إلى تمكين "المقبض" في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح، والذي يسمح للمستخدم بتحريك لوحة المفاتيح حول الشاشة وتغيير حجمها.
وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص على الأجهزة اللوحية والهواتف المزودة بشاشات أكبر كاستمرار لوضع اليد الواحدة الحالي، لكن قبل تمكين الوضع العائم فى Gboard، يجب أن يضع المستخدم في اعتباره أن بعض المستخدمين أبلغوا أن الميزة لا تعمل إلا لبضع دقائق قبل إيقاف التشغيل من تلقاء نفسها، إذ إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب استمرار اختبار الميزة بشكل تجريبي، لكن من المنتظر أن تصل قريبا للمستخدمين.
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تعدّ ويني هارلو واحدة مِن عارضات الأزياء الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية مِن أسابيع الموضة حول العالم، بعد أن ظهرت على منصات الأزياء في مدينة نيويورك ولندن، وتواصل أيضا حضورها المميز بأسبوع الموضة في ميلانو، إذ تألقت في عرض ربيع/ صيف 2019 لدار "Byblos" الشهيرة الأربعاء، إلى جانب العارضة الفرنسية ثيلان بلوندو. وبدت العارضة الكندية البالغة من العمر 24 عاما، بإطلالة مثيرة إذ ارتدت بنطلونا باللون الفضي اللامع ونسّقت معه بلوزة على شكل خلية النحل بنفس اللون، كما أضافت إلى طولها الذي يصل لـ5 أقدام و9 بوصات، زوجا من الأحذية الكاحل باللون الأبيض الباهت. وأكملت هارلو إطلالتها بإضافة لون مبهج لإبراز أزيائها مع ظلال العيون الزرقاء النابضة بالحياة، رغم أن باقي وجهها بدى خاليا تمامًا من المكياج، وكانت موهبة ويني في عرض الأزياء واضحة للغاية إذ صعدت على المدرج في ثقة
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