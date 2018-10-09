أعلنت شركة أسوس بالأمس عن Chromebook باسم C423 والذي يأتي بطرازين الأول بشاشة لمس 14 بوصة، والأخر بشاشة عادية. حيث سيعمل الأول بمعالج Pentium N4200 والأخر بمعالج انتل سيليرون.

وقد قالت الشركة بأنه الأول في سلسلة Chromebook الخاصة بها يكون بتصميم النانو ايدج، والتي تعني أن حوافه رفيعة بشكل كبير حيث تبلغ 5.8 مليميتر.

فيما أن C423 الجديد من أسوس يمكن فتحه ليصبح بشكل مسطح وذلك يرجع لمفصل الذي يسمح بفتح الجهاز بزاوية تصل 180 درجة، والذي وفقاً للشركة قد خضع الجهاز لـ 20.000 عملية تجربة فتح وإغلاق لضمان كفاءة الأداء على المدى البعيد من هذه الناحية، أما بالنسبة لبطاريته فإنها من المفترض أن تدوم لـ10 ساعات، حيث يتم شحنها عبر مدخل USB من نوع C.

ويملك Chromebook منافذ USB 3.1 بالإضافة لفتحة ذاكرة تخزين خارجية، ويبلغ سمك الجهاز والذي يملك هيكل من الألمنيوم 16.1 مليميتر، ولا توجد أي معلومات حالياً عن سعر الجهاز في السوق، ولكن على الأغلب لن يطلق بسعر مرتفع وسيكون بسعر معقول ومناسب كونه بمواصفات متوسطة.