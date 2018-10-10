أعلنت جوجل اليوم عن تحديث أجهزة Chromecast الجديد، الذي يأتي بتحسينات عن الإصدار السابق تشمل إتصال أسرع بWi-Fi.

لم تقدم جوجل تغيير في تصميم Chromecast هذا العام، إلا أن الجهاز يأتي بتحسينات جديدة للمستخدمين.

وتعد أهم المميزات التي تقدم من جوجل في هذا الإصدار مع الإتصال السريع بشبكات Wi-Fi وإتصال أقوى أيضاً.

تصميم الإصدار الجديد من Chromecast يحاكي الإصدار الذي أطلق عام 2015، مع كابل HDMI متصل بالجهاز حيث يأتي بدون الموصلات المغناطيسية إلا أنه يقدم تجربة سريعة في الإتصال بأجهزة التلفاز.

أيضاً يدعم الجهاز منفذ microUSB، كما يتميز تصميم الجهاز بشعار جوجل في الأعلى مع ألوان غير لامعة بألوان الفحم وChalk.

لم تأتي جوجل بتحسينات في جودة عرض Chromecast، حيث يدعم الجهاز بث فيديو بدقة 1080 بيكسل، لذا إذا رغبت في الحصول على ميزة بث 4K فالإختيار الأفضل لك هو Chromecast Ultra.

كما تقدم جوجل الجيل الثالث من أجهزة Chromecast بسعر 35 دولار، كما يتوفر الجهاز الآن على متجر جوجل مع مجموعة Home Mini، أو للبيع بشكل منفصل.