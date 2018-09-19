تشغيل أول قطار يعمل بالهيدروجين في العالم

وقالت الشركة الفرنسية إن القطار الذي يحمل اسم "Coradia iLint" يستخدم خلايا وقود تحول الهيدروجين والأوكسيجين إلى كهرباء.
وفيما يتعلق بالسرعة، فإن القطار يمكنه أن يسافر بسرعة تصل إلى 140 كلم في الساعة، وسوف يتم إدخال نموذجين من القطار منخفض الضوضاء وعديم الانبعاثات، للخدمة التجارية في "Lower Saxony" في ألمانيا.
وسيعمل القطار على خط يصل طوله إلى 100 كلم يربط بين كوكسهافن وبريمرهافن وبريميرفوردي وبوكسهوت.
وقال هنري بوبورت لافارج، رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، في بيان صدر يوم الأحد 16 سبتمبر الجاري: "أول قطار بخلايا الهيدروجين في العالم يدخل خدمة الركاب وهو جاهز للإنتاج المتسلسل".
وأضاف لافارج أن "Coradia iLint يبشر بعصر جديد في النقل بالسكك الحديدية الخالية من الانبعاثات"، وتابع قائلا: "إنه ابتكار ناجم عن العمل الجماعي الفرنسي الألماني ويمثل التعاون الناجح عبر الحدود"، حسب ما نشرته "روسيا اليوم" الإخبارية.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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