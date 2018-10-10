سوني تعمل على تطوير جهاز ps باسم جديد

بعد 5 سنوات من إطلاق جهاز الألعاب الأكثر شعبية في العالم، PS4، من سوني، زاد الحديث عن إطلاق جهاز أخر من الشركة لخلافة الحالي، فمحبو الألعاب ينتظرون النقلة الجديدة التي ستقدمها الشركة لدخول مرحلة جديدة من عالم الألعاب.

هذا الأمر تحدث عنه كينيشيرو يوشيدا المدير التنفيذي للشركة ورئيسها الحالي في مقابلة مع مجلة Financial Times، والذي أكد عمل الشركة على خليفة لجهاز الألعاب الحالي.

وتابع "يوشيدا" قائلًا: "في هذا الوقت، كل ما أستطيع قوله هو ضرورة وجود الجيل الجديد من جهاز الألعاب".

وبحسب ما هو معتاد، فإن الجمهور يتوقع أن يكون اسم الجهاز القادم PS5 على غرار النسخ السابقة من سوني، لكن المدير التنفيذي للشركة رفض تسمية الجهاز بهذا الاسم، وهو ما يطرح تساؤلًا جديدًا حول الاسم القادم وإذا ما كانت الشركة تسعى لتغيير شامل في الجيل الجديد وباسم مختلف أم لا.

كان هونشو كوديرا مدير قسم بلايستيشن في الشركة قد عبر في مايو الماضي عن سعي الشركة لخلافة الجهاز الحالي، لكنه قال أن العام 2021 سيشهد أقل المبيعات له منذ إطلاق، وهو ما يعني أن الشركة لن تطلق الجيل الجديد من جهاز ألعابها قبل ذلك على الأرجح.

