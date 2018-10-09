كشفت HMD العالمية، الشركة المطّورة لأجهزة هواتف نوكيا، اليوم عن الهاتف الذكي الجديد Nokia 7.1 ، أول هاتف ذكي يستخدم تقنية الشاشة PureDisplay المتفوقة، التي سيأخذ تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو إلى مستوى آخر بما يقدمه من تباين عالي ووضوح فائق وألوان محسّنة في المحتوى.

يتميز الهاتف الجديد باستخدام ميزة عرض HDR وهو يتمتع بتصميم رائع فائق الحرفية، فضلاً على ما يقدمه من تجارب تصوير متقدمة تعززها الكاميرا الخلفية المزدوجة مع محساس عميق، وخاصية الكشف عن طورين 2PD، وبصريات ZEISS، لضمان توثيق كافة اللحظات المميزة.

ومن جانبه قال تامر الجمل، المدير العام لشركة HMD العالمية في مصر: "محبين هواتف نوكيا في مصر يفضلوا مشاهدة الفيديوهات على هواتفهم الذكية وقد شهد استهلاك محتوى الفيديو عبر الهاتف الذكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة سنوية تصل إلى 90%. ولهذا استجابت شركة HMD العالمية لاحتياجات عملائها وقدمنا لكم نوكيا Nokia 7.1 7.1 مزود بتقنية شاشة PureDisplay المتطورة. توفر هذه التكنولوجية تقنية التحويل المباشر للصورة من SDR الي HDR لتحسين جودة المحتوي مما يعطي المستخدم جودة مشاهدة لا تضاهي."

دائمًا ما يسعي المستخدمون لالتقاط صور احترافية بدون عيوب ، ولذلك نستمر في الشراكة الناجحة مع شركة ZEISS Optics وهي شركة عالمية رائدة في مجال البصريات بهدف تقديم هواتف متميزة وذات قيمة كبيرة. وتأتي كاميرا نوكيا 7.1 Nokia 7.1 مجهزة بميزة التركيز التلقائي السريع لتعزيز تجربة التصوير.

كشف النقاب عن تقنية PureDisplay

يعتبر نوكيا 7.1، أول هاتف ذكي يأتي مع تقنية شاشة PureDisplay للإستمتاع بتجربة ترفيه سينمائية HDR10 عالية الجودة من الداخل والخارج. وفي الوقت الذي أصبحت فيه تطبيقات يوتيوب ونيتفليكس وأمازون برايم تدعم محتوى HDR، فإنّه بإمكانك الإنتقال إلى مستوى آخر من المشاهدة مع تباين أعلى يصل إلى (1,000,000:1 معدل تباين ديناميكي)، ووضوح أعلى ينقل إليك كافة التفاصيل في كافة المناطق سواء الفاتحة أو الداكنة أو زاهية الألوان.

فسواء رغبت في تصوير الفيديو تحت الإضاءة الساطعة بالخارج أو الخافتة في الداخل، أو رغبت في قضاء الوقت في ألعاب الإنترنت أو مشاهدة مقاطع الفيديو، فإنّ الشاشة النقية والمشرقة العالية الدقة بالكامل HD+ بحجم 5.84 بوصة ومعدل شاشة 19:9 ستقوم تلقائياً بتعديل السطوع والتباين لظروف الإضاءة المحيطة، بما يضمن بقاء المحتوى مرئياً ونابضاً بالحياة حتى تحت الإضاءة الساطعة للشمس.

استمتع بهذه التجربة المحسّنة للمشاهدة عبر كافة مقاطع الفيديو، حتى المحتوى بدون تقنية HDR، الذي يتم تحديثة خلال اللحظة، باستخدام محرّك 16 بت، الذي يمتلك القدرة على معالجة ملايين البيكسلات خلال الثانية لتقديم أفضل جودة عرض في جميع الظروف.

يأتي هاتف نوكيا 7.1 معززاً بالمنصة المتنقلة كوالكوم سنابدراجون 636 Qualcomm® Snapdragon™ 636، التي أسهمت في تحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بالأداء المحسّن، وبالتالي جعله مثالياً لبث محتوى HDR بكل سلاسة. تمّ تحسين هذه المنصة لاستهلاك المحتوى مع أداء رسومات بيانية يعد الأول في فئته، إلى جانب بطارية ذات كفاءه عالية حتى تتمكن من الإستمتاع بمقاطع الصوت والفيديو لأوقات أطول. كما يوفر الهاتف منقذ الشحن USB السريع من النوع C الذي يشحن ما يصل إلى 50% من البطارية خلال 30 دقيقة ، لتعود إلى ممارسة أنشطتك فوراً وبكل سهولة.

تصميم فاخر

يمثل الهاتف الذكي Nokia 7.1 التقاء التصميم مع التفوق الهندسي، حيث يقدم جودة عالية في المنتج ومواد فاخرة ولمسات نهائية رائعة كما هو متوقع من هواتف نوكيا الذكية. بتصميم استخدمت فيه نفس تقنيات تصنيع المجوهرات والقطع الفاخرة، فإنّ Nokia 7.1 يقدم تبايناً جمالياً مبهجاً بما يستخدمه من لمسات نهائية معدنية مختلفة تنسجم مع بعضها بكل سلاسة وتمتزج مع لمسات لونية براقة مختارة بدقة. يتميز الهاتف الجديد بألوانه المتداخلة عبر استخدام ميزات الزجاج الفريدة لانكسار الضوء، لتحقيق ألوان عميقة وغنية ومحايدة تجسد الضوء والعمق في نفس الوقت. كما يتميز هاتف Nokia 7.1 بحرفيته العالية في التصميم مع لمسات نهائية متميزة مثل حواف الألمنيوم المزدوجه الأكسدة والملونة. وفضلاً عن ذلك يقدم لك هاتف نوكيا الجديد تجارب أكبر في حجم صغير يتلائم مع راحة اليد، كما يمكنك وضعه في جيبك بكل سهولة. وعلاوة على ذلك يتمتع الهاتف بالمتانة العالية بفضل هيكل سلسلة الألمونيوم CNC 6000 وحدة والمركز المعدني المصبوب.

شارك المحتوى الخاص بك باستخدام مزايا تصوير فائقة التطور

يقدم الهاتف الذكي الجديد كاميرتين متفوقتين تتميزان بدقة عالية عبر استخدام بصريات ZEISS بدقة 12 ميجابايت/5 ميجابايت مع خاصية الكشف عن طورين 2PD لتمكين تركيز تلقائي سريع ودقيق لالتقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة الساطعة أو الخافته. التقط صور مثالية مع ميزة تصوير HDR، التي تعد مثالية لالتقاط ومشاركة الصور مع الأصدقاء والمتابعين على قنوات التواصل الإجتماعي. التقط صور احترافية بتأثيرات بوكيه مثالية على غرار الاستوديو مع الكاميرا الخلفية مع مستشعر عميق تدعمه وضعيه "bokeh" بالإضافة إلى لقطات عريضة للكاميرا أمامية بدون جهد. كما يمكنك كذلك التقليل من التأثيرات الناجمة عن عدم ثبات اليد أثناء تصوير الفيديو مع تقنية تثبيت التصوير الإلكتروني EIS واستعد ذكرياتك كما لو كنت هنالك مع ميزة الصوت المكاني عالي الدقة 360o 360° Nokia spatial.

ستتيح لك كاميرا UI الجديدة التحكم التام في توازن اللون الأبيض ومعايير ISO والتركيز باستخدام وضعية الكاميرا الإحترافية. كما تقدم الكاميرا الأمامية المحسنّة خاصية التعرف على الوجه لاستخدام الأقنعة والشخصيات ثلاثية الأبعاد المتحركة. ويمكنك القيام ببث مباشر للـ #Bothie الخاص بك خلال اللحظة على الفيسبوك واليوتيوب عبر استخدام خاصية ون تاتش One Touch مباشرة من تطبيق الكاميرا. فضلاً عن ذلك يمكن الوصول إلى عدسة جوجل Google Lens والصور المتحركة Motion Photos من التطبيق مباشرة بسرعة وسهولة.

تجارب نقية وآمنة ومواكبة لآخر التحديثات يعززها نظام التشغيل آندرويد ون Android one

يعتبر الهاتف الذكي Nokia 7.1 جزءً من عائلة هواتف نوكيا الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ون Android One، ويقدم تجارب برامج عالية الجودة معتمدة من جوجل Google . تقدم هواتف نوكيا الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد ون Android One سعة تخزين كبيره وعمر بطارية طويل، وتأتي محمّلة بأحدث الإبتكارات في مجال الذكاء الإصطناعي المطوّرة من جوجل Google .

سيستقبل Nokia 7.1 ثلاث سنوات من تحديثات الأمن الشهرية وسنتين من تحديثات نظام التشغيل وفق الضمان في برنامج أندرويد ون Android One. وعلاوة على ذلك، فإنّ متجر التطبيقات جوجل بلاي Google Play سيجري مسحاً على كافة التطبيقات في المتجر للهاتف من أجل الحفاظ عليه آمناً من البرامج الضارة. وقد ساعد ذلك في تصنيف هاتف نوكيا 7.1 ضمن أكثر الأجهزة أمناً وحداثة في السوق، حيث سيكون هذا الجهاز الجديد مواكباً لآخر التحديثات بفضل أحدث ابتكارات جوجل Googleالتي تشمل مساعد جوجل Google Assistant وصور جوجل Google photos مع مساحة تخزين صور مجانية غير محدودة.

يأتي الهاتف الذكي نوكيا 7.1 جاهزاً لتحديثات نظام التشغيل أندرويد 9 Android 9، المعزز بتقنيات الذكاء الإصطناعي التي تجعل من هاتفك أكثر ذكاءً وأسرع ويتكيف مع استخدامك. تقوم ميزة تعديل البطارية Adaptive Battery بوضع حد لاستخدام البطارية من قبل التطبيقات التي لا تستخدمها كثيراً، كما تقوم ميزة App Actions بتوقع ما ستقوم به حتى تحصل على سرعة في مهامك التالية. تعمل كافة هذه الميزات على تعزيز كفاءة الجهاز بحيث تتماشى بشكل أكبر مع تجارب أندرويد.

الملحقات

لنقل تجربة المشاهدة المذهلة التي يقدمها الهاتف الجديد إلى مستوى آخر، تمّ طرح مجموعة ملحقات صوتية جديدة تتمثل في سماعات الأذن الجديدة Nokia True Wireless Ear buds وسماعات الرأس اللاسلكية Nokia Pro Wireless Earphones.

يبلغ حجم سماعات الأذن 5 جرام فقط لكل سماعة، وتتفرد بالصوت الواضح والمكالمات الصوتية مع وقت تشغيل يصل إلى 3.5 ساعة، مما يمنح محبي العلامة فرصة شحنها أثناء تجوالهم عبر حقيبة شحن الجيب التي تقدم 3 عمليات شحن (مما يمنحك ما يصل إلى 16 ساعة من جودة الصوت والترفيه، بما في ذلك قوة شحن الحقيبة).

تعتبر سماعات الرأس اللاسلكية Nokia Pro Wireless مثالية لأصحاب الحياة المفعمة بالحركة، حيث تأتي بتصميم يمكنك من ارتدائها حول العنق، مما يجعلها مثالية للتنقل، وتقدم 10 ساعات من التشغيل المتواصل من عملية شحن واحدة. تقدم السماعات اللاسلكية وظيفة اهتزازات تنبيهات المكالمات الواردة. كما تأتي السماعات الذكية مع ميزة مغناطيسية، تمكنك من فصلها بكل سهولة عن بعضها للرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى دون إخراج هاتفك من جيبك.

توفر الجهاز

يأتي الهاتف الذكي Nokia 7.1 باللون الأزرق الداكن اللامع والمعدني اللامع وهو سيتوفر في الاسواق المصرية ابتداءً من نوفمبر في سعة 4جيجابايت/64جيجابايت RAM/ROM بسعر يبدأ من 6,100 جنيه مصري.